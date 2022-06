"Aspetto la seconda di Bang bang baby". E la protagonista fa lo spoiler

C'è una domanda che molti appassionati di serie tv si fanno da qualche settimana: Bang bang baby avrà un seguito? La nuova serie italiana distribuita in esclusiva su Amazon prime video ha raccolto i pareri positivi della maggior parte dei suoi utenti, che la considerano il primo prodotto veramente maturo della serialità italiana. La star di Bang bang baby è Arianna Becheroni, giovanissima attrice non ancora maggiorenne, che ai microfoni del programma radiofonico Stasera... che serie! condotto da Lucilla su radio Kiss Kiss, ha fornito la risposta sul sequel della serie.

" Non so se sto facendo uno spoiler, però io aspetto la seconda di Bang bang, diciamo così. Secondo me mi tireranno i capelli perché non so se potevo dirlo ", si è lasciata sfuggire l'attrice parlando dei progetti del suo immediato futuro. Un'anticipazione non da poco per gli appassionato di questa serie, che ora fremono per conoscere le tempistiche dei nuovi episodi, i cui ultimi episodi hanno convinto sempre di più l'esigente platea seriale italiana, abituata agli alti standard delle produzioni americane. Il personaggio di Arianna Becheroni è una delle chiavi del successo della serie. Classe 2004, ha dovuto immergersi totalmente negli anni Ottanta, che lei per questioni anagrafiche non può conoscere.

Arianna è Alice, che scopre di essere parte di una famiglia di 'ndranghetisti. Un ruolo complesso per una giovane attrice, che nonostante la giovane età ha un curriculum artistico di tutto rispetto. I piani su cui si muove la serie sono due, ben separati tra loro: da una parte c'è la scintillante Milano da bere degli anni Ottanta e c'è quella noir della criminalità organizzata. Ed è questo mix, ben realizzato e organizzato da una regia sapiente, che ha reso Bang bang baby una produzione esplosiva, per la quale chi ha finora avuto modo di seguire il primo capitolo chiede il seguito.

Ottima l'interazione tra Arianna Becheroni e Lucilla che ha portato allo spoiler durante Stasera... che serie!, programma radiofonico interamente dedicato alla serialità televisiva, che offre approfondimenti e spunti per i binge watchers. Stasera... che serie! è un appuntamento settimanale, in onda il sabato a mezzogiorno su radio Kiss Kiss.