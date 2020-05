Gianni Morandi nel parco senza mascherina, ma la verità è un'altra

Prima la mascherina messa male, poi quella sbagliata infine l’uscita al parco non consentita: ormai quasi ogni giorno Gianni Morandi finisce nel mirino degli odiatori del web. Forse per ottenere una sua risposta, si chiedono in tanti, visto che lui spesso replica ai commenti dei suoi seguaci. E oggi, giusto per non perdere il ritmo, una nuova polemica social ha investito il cantante, attaccato da alcuni follower per uno scatto postato sulla sua pagina Instagram, dove si mostra in un ampio parco senza indossare la mascherina.

Ormai è un dato di fatto: indossare la mascherina quando ci si trova in spazi comuni - anche all’aperto - sarà la nostra nuova routine. Nessuno escluso, neppure Gianni Morandi. Nelle ultime ore, però, il cantante è stato criticato da alcuni follower per non averla indossata all’interno di un parco: " Gianni noi stiamo a casa per proteggere gli anziani e tu ti ai da andare al parco tutti i giorni e per lo più senza la mascherina? Io non o più parole", "Spero tu non sia in un parco pubblico…" .

Nel mirino dei criticoni è finita l’ultima foto condivisa sui social dal 75enne, che lo ritrae in un ampio spazio verde a volto scoperto. A prendere le parti di Morandi, che questa volta non ha risposto come sua abitudine, ci hanno pensato altri fan che hanno chiarito, una volta per tutte, la situazione. " Aggiornati, lui, nel parco, è a casa sua, può fare ciò che vuole e non ha bisogno della mascherina!!!!", ha scritto una fan, mentre un altro utente ha aggiunto: " Quello é il parco privato di casa sua, e lui può starci come e quando vuole". Il cantante, che negli scorsi giorni aveva spronato Fabio Rovazzi a ideare una nuova hit per l’estate da fare insieme, vive infatti alle porte di Bologna in una casa inserita nel Parco regionale dei Gessi Bolognesi, tra ampi spazi e ulivi. Insomma, niente di strano (e di illegale) se sceglie di stare nel suo giardino senza mascherina.