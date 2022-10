"Attenta a come parli...". Chiara Nasti fa infuriare (di nuovo) i social

A pochi giorni dal parto, Chiara Nasti torna a fare infuriare il popolo del web. Questa volta l'influencer partenopea ci si è messa d'impegno a fare scoppiare l'ennesima polemica social prima pubblicando il video di un bambino, il figlio di un'amica, che manda a quel paese tutti, poi replicando a una follower che le faceva notare la maleducazione del piccolo. " Farei attenzione a parlare di chi non conosci" , ha sentenziato la Nasti su Instagram, prima di cimentarsi in un'assurda replica da "feudalesimo", l'ha definita qualcuno sul web.

Dopo un periodo di calma piatta, la Nasti era tornata a fare parlare di sè negli scorsi giorni per la sua gravidanza. L'influencer aveva rivelato il nome che avrebbe dato alla figlia, nel caso fosse stata una femmina (Barbie) e benché in molti lo abbiano preso come uno scherzo, il dibattito si è subito acceso sul web. Le solite battute ironiche, qualche sfottò ma niente di strano. Ma la polemica, quella vera e feroce, era dietro l'angolo e si è innescata con la pubblicazione di un video Instagram, nel quale Chiara ha filmato il figlio di un'amica che inviava "vaffa" a destra e a manca.

Cosa è successo

Poco male, avrà pensato qualcuno. Il mondo è pieno di bambini maleducati, ma quando una follower lo ha scritto nero su bianco sotto a uno dei suoi post, Chiara Nasti si è risentita. " Ma quel bimbo maleducato nelle storie chi è? Come può far sorridere un bimbo di sei anni che dice vaff***?", ha commentato una fan, scatenando la replica rovinosa dell'influencer: " Ma maleducato perché? Io farei attenzione a parlare di chi non conosci perché se forse non lo sai quel bimbo sta molto bene economicamente, oltre a essere molto ma molto sveglio. Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su ". L'ennesimo scivolone social, che il popolo del web non le ha perdonato.

La risposta è stata giudicata così spocchiosa, ma soprattutto classista, che le critiche si sono sprecate, facendola finire nelle tendenze di Twitter: " Ho visto Chiara Nasti in tendenza, pensavo avesse partorito. Invece l'unica cosa che ha partorito è l'ennesima figura di merda e da beata ignorante", "Il terrore che mi fa Chiara Nasti genitore di qualcuno", "Chiara Nasti è una disagiata che fa un commento squallido al giorno ma continua ad avere due milioni di follower. Mi sa proprio che il problema non è lei ". Ma lei, come spesso succede in questi casi, guarda e tace.