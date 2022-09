"Il mio cane doveva salire gratis". Polemica di Chiara Nasti contro Italo

Per una volta a fare polemica è Chiara Nasti. L'influencer, da sempre al centro delle critiche per i suoi post social, è letteralmente sbottata contro Italo, reo di averle fatto pagare il biglietto per il suo barboncino. Secondo il regolamento l'animale avrebbe dovuto viaggiare gratis, ma la Nasti ha raccontato di avere pagato 90 euro per farlo salire a bordo con sé.

" Che follia è che Italo può fare qualsiasi ritardo e lasciare sporche le carrozze poi mi fa pagare il biglietto per il cane di 1,5 kg 90 euro, quando al di sotto dei 5 kg c'è scritto ovunque che non va pagato? ", ha scritto nelle storie del suo profilo Instagram Chiara Nasti, denunciando quanto accaduto sulla tratta Napoli - Roma su uno dei treni veloci della compagnia Italo.

L'influencer, che tra poco meno di un mese dovrebbe partorire il figlio che aspetta dal fidanzato, il calciatore Mattia Zaccagni, ha raccontato di avere scelto di viaggiare in treno verso la capitale per una questione di comodità: " In auto con l'autista essendo in dolce attesa mi viene la nausea e il mal di schiena ". Una volta salita a bordo di Italo, però, la Nasti si è trovata di fronte a un imprevisto. Al momento del controllo del biglietto, l'addetto della compagnia avrebbe preteso il pagamento del ticket anche per il suo cagnolino. In realtà il regolamento della società di trasporti non prevede il pagamento del biglietto per gatti e cani di piccola taglia, purché siano sistemati in un trasportino.