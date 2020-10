Incidente in sala prove per Alessandra Mussolini. Cosa sta succedendo

Non si può certo dire che l'edizione in corso di Ballando con le stelle goda dei favori degli astri. Prima il rinvio causa pandemia da coronavirus, poi i contagi tra ballerini e allievi e infine il ricovero d'urgenza di uno degli insegnanti più amati, Raimondo Todaro. Ma della serie non c'è limite al peggio una nuova tegola si è abbattuta sul talent di Milly Carlucci. Nelle scorse ore, infatti, Alessandra Mussolini ha avuto un brutto incidente ed è dovuta ricorrere alle cure mediche. La coppia, nel tardo pomeriggio, era attesa a La Vita in Diretta ma ha dovuto dare forfait all'ultimo minuto per l'incidente.

A raccontare quanto è accaduto è stato Maykel Fonts, l'insegnate di ballo di Alessandra Mussolini. Il danzatore è apparso sul suo profilo Instagram per rassicurare i fan della coppia sull'incidente e raccontare nel dettaglio cosa è realmente successo durante le prove a Alessandra Mussolini: " Le stavo spiegando una mossa e lei si è spostata da dietro, io non l'ho vista e le ho dato una botta. Per fortuna non è successo niente di grave. Sono cose che succedono spesso quando si fa questo lavoro e lei lo sta facendo con impegno ".

L'ex parlamentare, dopo il colpo al volto, ha iniziato a perdere molto sangue e si è temuta la frattura del setto nasale. Per questo la Mussolini è stata portata con urgenza in ospedale per gli accertamenti di rito ed è proprio dalla clinica che ha fatto sapere di non avere nulla di rotto: " Non c'è niente di rotto, ho fatto la tac e il naso è okey. Ho sbagliato, mi sono messa dietro a Maykel durante la coreografia e c'è stato questo colpo. Solo dolore e molto sangue uscito ma non ho nulla di rotto ". Nonostante lo spavento e l'emorragia Alessandra Mussolini ha trovato il modo di scherzare sull'accaduto. " Sei contento che non ballo? Se in accordo con qualche giurato? ", ha ironizzato l'ex parlamentare con Maykel Fonts dalla sala d'attesa della clinica, ricordando gli accesi contrasti con Selvaggia Lucarelli delle ultime puntate.