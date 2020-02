Barbara d'Urso: "Conosco l'uomo che frequentava Clizia, è sotto choc"

Pur non volendo in alcun modo finire al centro del gossip, Tiberio Carcano sta facendo parlare di sé in quanto è lui l’uomo che Clizia Incorvaia stava frequentando prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

La ex moglie di Francesco Sarcina, prima di farsi travolgere dalla passione per Paolo Ciavarro, aveva tentato di resistere all’attrazione proprio per rispetto nei confronti di un misterioso uomo che aveva iniziato a conoscere poco prima di varcare la soglia della porta rossa. Le emozioni, poi, hanno preso il sopravvento e, nonostante la Incorvaia non avesse svelato l’identità del suo misterioso “fidanzato”, alla fine quest’ultima è venuta a galla e Carcano ha confermato, in una intervista, di aver conosciuto Clizia ma di non essersi fatti alcuna promessa, invitandola a viversi la sua esperienza televisiva da donna single.

Ma l’ex frequentatore di Clizia non è un uomo del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo, anzi. Tiberio vanta un’amicizia con Barbara d’Urso che, proprio durante la puntata di ieri, 13 febbraio, di Pomeriggio Cinque è tornata ad affrontare l’argomento spiegando come Carcano abbia tentato di rimanere lontano dai riflettori e sia davvero turbato per la situazione venutasi a creare.

“ C’è un altro uomo, si chiama Tiberio. È un mio carissimo amico, non è abituato ad andare in televisione e non è abituato alle interviste – ha fatto sapere la d’Urso - . Lui e io ci sentiamo 120 volte al giorno perché lui è rimasto sorpreso da questa situazione ”. “ Le trasmissioni lo cercano, i giornali lo cercano perché lui passa come quest’uomo che la sta aspettando fuori – ha aggiunto ancora la conduttrice, sottolineando come la realtà dei fatti sia ben diversa da come la dipingono - . La realtà, e mi ha chiesto lui di dirlo, è che Tiberio e Clizia hanno avuto questa liaison durata un mese. Tiberio è una persona carinissima. Si è separato da circa un anno da una donna meravigliosa che è una mia cara amica, hanno una bambina. Lui è single ma ha frequentato Clizia per un mese ”.