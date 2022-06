"Il tampone? A Zorzi...". Bufera social su Andrea Pucci: cosa ha detto

È bastata una battuta pronunciata dal comico Andrea Pucci durante uno dei suoi spettacoli per scatenare la polemica. E un po' come era successo per Pio e Amedeo lo scorso anno, anche Pucci è finito nel mirino della censura social.

La polemica si è scatenata in seguito alla pubblicazione di alcune storie da parte dell’ex gieffino Tommaso Zorzi, nelle quali parlava di una battuta pronunciata dal comico Andrea Pucci. Durante il suo ultimo spettacolo l’artista avrebbe fatto una gag sui tamponi durante il picco della pandemia, ironizzando: " Ti facevano il tampone in una narice, se erano stronzi anche nell’altra, se erano ancora più stronzi in bocca e se ti chiamavi Zorzi nel culo" . A questo punto l'influencer è sbottato, sostenendo che nel 2022 non è accettabile fare comicità sulle preferenze sessuali di un omosessuale: " Tu che cosa ne sai di dove lo prendo io? Come fai ad arrogarti il diritto di salire su un palco e dire alla gente che io lo prendo nel culo. Siamo nel 2022 anche no, sono passati anni da quando poteva fare ridere una cosa del genere" .

Come spesso accade in queste occasioni, il popolo dei social network si è diviso. Se da una parte il comico è stato sostenuto dai fautori della libera comicità, dall’altra alcuni lo hanno attaccato, criticando il suo modo di fare satira. Eppure i suoi spettacoli sono gremiti di persone che pagano per sorridere alle sue battute e passare due ore in leggerezza. Il comico è stato addirittura protagonista di alcune prime serate in tv con il suo spettacolo "In-tolleranza Zero", che proprio grazie alla dissacrante comicità ha conquistato i teatri italiani prima del lockdown.