"Mi ha telefonato... è stata fuori luogo". La ex di Antonino contro Belen

Chiara Maria Mannarino ha 27 ed è di Brescia. Non lavora nel mondo dello spettacolo, ma nel settore marketing e oggi, a oltre un anno di distanza dall'inizio della storia d'amore tra il suo ex, Antonino Spinalbese, e Belen Rodriguez, ha rotto il silenzio parlando di come la showgirl argentina l'abbia contattata per "invitarla" a non parlare pubblicamente del suo ex.

In un'intervista al settimanale Di Più, la Mannarino ha ripercorso le fasi salienti della sua storia con Antonino Spinalbese. Un amore durato oltre quattro anni al quale fu lei a mettere fine a inizio del 2020. Pochi mesi dopo lui faceva breccia nel cuore della Rodriguez e oggi, dopo un anno di relazione, la coppia aspetta la prima figlia, Luna Maria. Quando la relazione tra Belen e l'hairstylist divenne di dominio pubblico su siti e riviste di gossip, anche lei finì nel mirino dei curiosi e per "difendersi" affidò un messaggio ai social network: " Ho scritto sui social dicendo che non mi sentivo inferiore a nessuno. Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen ".

Era morta mia nonna, come una seconda mamma per me e mi è dispiaciuto che non si sia fatto vivo

Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella telefonata fuori luogo".

"L'ho fatto soffrire e sono stata io a mettere fine alla nostra storia

Le ho detto: 'Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?'. A quel punto non ci siamo più sentiti"

Proprio per quelle parole, Chiara Maria ha raccontato di esser stata contattata da Belen, in un momento delicato, in cui la sua vita viveva un lutto importante: "". Ma invece di ricevere le condoglianze del suo ex, la Mannarino ha ricevuto l'inattesadella Rodriguez pronta a mettere le cose in chiaro: "L'ex fidanzata di Spinalbese non ha rimpianti:". Ma quella telefonata della showgirl argentina, dopo settimane di silenzio del suo ex, non è stata gradita: "

Ora Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese aspettano con ansia l'arrivo della loro primogenita. Il parto è previsto nelle prossime settimane e Maria Chiara, oggi, augura ogni bene all'ex fidanzato e alla sua nuova compagna. E per molti la coppia potrebbe convolare presto a nozze.