Belen Rodriguez svela: "Ecco quando mi sono innamorata di Stefano"

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più uniti che mai. Nel 2012 il loro flirt fu al centro del gossip per diversi mesi. A otto anni di distanza, quello che molti credevano un amore passeggero è invece un'unione stabile, seppur tra alti e bassi. Nonostante il tempo trascorso, oggi Belen Rodriguez ha voluto condividere con i suoi follower social il momento in cui è sbocciato l’amore con il ballerino, pubblicando un video sul web.

L’undicesima edizione di "Amici di Maria De Filippi" fece molto discutere per il presunto tradimento di Stefano De Martino ai danni di Emma Marrone, che in quel momento era la sua fidanzata, proprio con la showgirl sudamericana. Era il maggio del 2012 e Belen Rodriguez, dopo settimane di gossip, foto rubate e piccanti indiscrezioni, approdò sul palco del serale di Amici - invitata da Maria De Filippi - per dire la sua verità: " Mi sono innamorata di Stefano, quando succede non puoi farci nulla ". La showgirl argentina fu oggetto di critiche e fischi, ma la relazione con il ballerino partenopeo divenne così importante da portarli all’altare un anno dopo e renderli genitori di Santiago, che oggi ha sei anni.

Nelle ultime ore Belen Rodriguez ha voluto ricordare sul web il momento in cui suo marito l’ha conquistata. Un colpo di fulmine scoccato durante un’esibizione di Stefano sul palco di "Amici 11". Nell’ultimo post social la bella argentina ha pubblicato il video della coreografia che De Martino fece al fianco di Nunzio Perricone, ballerino del programma poi eliminato. " Quella sera, me la ricordo come se fosse ieri…E da quella sera tu non sei mai uscito dai miei pensieri e mai ne uscirai ", ha scritto Belen Rodriguez a corredo del post. Parole d’amore che, in questi giorni difficili, sanno però anche di promessa di un amore eterno. La coppia, che cinque anni fa aveva vissuto una profonda crisi, ha saputo superare le difficoltà e ora appare più unita che mai. Il desiderio di un secondo figlio, che tarda ad arrivare, ne è la prova. Il post ha colpito nel segno e nel cuore del ballerino napoletano, che ha commentato il post con tre cuoricini.