"Bello avere la cabrio". Alena Seredova svuota l'auto allagata con una tazza

" Bello avere la cabrio, eh? ", così ha esordito sui social network Alena Seredova dopo il violento temporale che ha colpito la costa versiliese nelle scorse ore. La showgirl ceca, fresca neomamma della piccola Vivienne, è apparsa sul suo profilo Instagram con alcuni video dove si è mostrata intenta a svuotare, a colpi di tazza, l'acqua piovana che ha riempito la cabrio di famiglia rimasta scoperta durante un improvviso temporale.

Una disavventura che ha rinfrescato questa afosa parentesi estiva, cogliendo di sorpresa Alena Seredova e la sua famiglia ma che è riuscita a strappare un sorriso ai numerosi follower che la seguono sul web. La showgirl si sta godendo la sua terza maternità a Forte dei Marmi lontana dai clamori della rottura, avvenuta ormai sei anni fa, della sua precedente relazione. Nonostate il fatto tenga ancora banco sulle riviste di gossip, lei ha voltato pagine e la sua nuova vita l'ha resa più felice e serena che mai. Tra una poppata e l'altra la Seredova sta vivendo questa calda estate post quarantena in Versilia insieme al compagno Alessandro Nasi, alla piccola Vivienne e ai due figli avuti dal matrimonio con Gianluigi Buffon. Peccato però che a darle da fare, oltre alle fatiche da mamma, ci si sia messo anche il meteo delle ultime ore.