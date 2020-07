Benjamin Mascolo choc: "Io in terapia intensiva e intubato per una rara malattia"

A distanza di pochi mesi dall'annuncio dell'ennesima separazione con Federico Rossi (del duo musicale Benji e Fede), Benjamin Mascolo torna a scioccare i suoi fan. Lo ha fatto svelando di aver vissuto, sei anni fa, un drammatico momento della sua vita, legato a una rara malattia contratta per colpa del fumo e delle pessime abitudini alimentari.

Il cantante oggi è felicemente fidanzato con l'attrice americana Bella Thorne e pensa ai prossimi progetti da solita. Ma attraverso i social network Benjamin Mascolo ha rivelato di aver rischiato la vita nel 2014. Con un post condiviso a sorpresa nelle scorse ore sulla sua pagina ufficiale Instagram, il cantautore di Benji e Fede ha confessato di esser stato colpito da una rara malattia, la istiocitosi polmonare che gli è costata oltre due settimane di terapia intensiva. " Esattamente 6 anni fa, uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo (sigarette e non solo) mi spedirono per due interminabili settimane intubato in terapia intensiva con una rara malattia chiamata istiocitosi polmonare ".

Un periodo drammatico della sua vita, quando aveva solo 21 anni, che lo ha segnato profondamente e che lo ha messo di fronte a un futuro compromesso per colpa delle cattive abitudini legate al fumo e ad altre sostanze: " Non mi sono mai sentito così vicino dal perdere tutto quello che stavo inseguendo. Una volta dimesso pesavo 10 kg in meno, non riuscivo a camminare e parlare contemporaneamente e il parere dei medici era chiaro: "Se smetterai di fumare recupererai una vita normale, ma dovrai comunque rinunciare all'idea di praticare sport" ". Un trauma vissuto sulla sua pelle, che lo ha portato a cambiare radicalmente il suo stile di vita, portandolo ad adottare abitudini sane e a dire stop al fumo: " Da quel giorno scattò qualcosa nella mia testa. Cambiai radicalmente e feci una promessa a me stesso: non avrei fumato mai più. Per me, per la mia famiglia e per tutte le persone che credevano nei mille traguardi che volevo raggiungere ".