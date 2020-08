Massimo Boldi: "I potenti del pianeta ci terrorizzano. Con le mascherine ci tappano la bocca"

La pandemia di coronavirus sta offrendo a chi è da sempre scettico sulle sorti del pianeta l'occasione per lanciarsi nelle critiche più spinte ai potenti di tutto il mondo. Massimo Boldi ha postato sulla sua bacheca Facebook un messaggio controverso in cui denuncia l'arroganza del potere nella gestione della crisi e invoca l'intervento divino per la salvezza del mondo.

L'attore, reduce dal blocco delle riprese del cinepanettone Un Natale su Marte per due casi di Covid sul set, si scaglia contro i governi e le èlite di tipo politico ed industriale che dominano l'economia mondiale. " Stiamo vivendo un mondo che NON va per niente bene – scrive il comico di Luino – . I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più. Mari, monti, regioni, stati ".

Boldi, volto simbolo dei cinepanettoni e di tantissimi film di culto degli anni '80 e '90, non ha gradito la storia delle mascherine per scongiurare i contagi di coronavirus. " Il popolo ha paura – precisa l'attore – , teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l'hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill ".

È per questo motivo che Boldi fa riferimento alla fede in Dio. " Forse – puntualizza "Cipollino" – è tempo che ritorni il salvatore dei mondi, sì Lui... il supremo, nostro Signore che si manifesti in qualsiasi forma atta a combattere la malasorte e l'indifferenza dei governi di ogni stato, i padroni del mondo, cacciandoli per sempre dal paradiso terrestre ".

" Lo dico e lo ripeto – conclude Boldi – ci vuole pazienza e coraggio ma vinceremo ancora dopo 2000 anni ". Queste parole, come prevedibile, hanno scatenato gli utenti che sui social seguono l'attore.

Le repliche al post di Massimo Boldi

Molte persone hanno accolto con entusiasmo il messaggio: "Caro Massimo, condivido in pieno le sue parole, stiamo nelle mani del diavolo", "Stanno terrorizzando tutti, in special modo i bambini", "Le mascherine sono inutili se non si presta attenzione sul come indossarle, cosa fare e cosa non fare e i potenti non hanno assolutamente spiegato nulla a riguardo. Le vedi indossate in tutte le maniere del mondo e soprattutto nel modo peggiore. Spero che qualcosa cambi e che cambiamo anche noi!".

Non mancano le critiche: "Caro Massimo, che queste cose le dica l'uomo della strada ci può stare. Ma una persona nota, anche se le pensa, non dovrebbe". Ai commenti d'odio di chi insulta Boldi, c'è chi replica così: "Quanta cattiveria, ma vi rendete conto, chi conosce le scritture sa che ciò che ha scritto Massimo ha fondamento".

Altri utenti, invece, la buttano sull'ironia: "Incredibile. Per la prima volta in vita mia Boldi mi ha fatto ridere", "Se leggi il post al contrario vien fuori la sceneggiatura di Natale in India".