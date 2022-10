"Le borse di Ilary alle amiche di Noemi". Lo sfottò della Lucarelli a Totti

Le dichiarazioni di Totti e i contenuti social di Ilary stanno diventando pane per gli sfottò. A finire nel mirino dei più simpatici è soprattutto l'ex capitano della Roma che, dopo la famosa intervista sull'addio alla Blasi, ha fornito nuovi dettagli e elementi per trasformare la separazione in una commedia in stile "Divorzio all'italiana". Se Striscia la notizia ha puntato tutto sul caso Rolex, proponendo in tv l'imitazione di Ilary che se la gode con gli orologi di lusso presi all'ex marito, Selvaggia Lucarelli ha messo nel mirino Totti per la questione delle borse sequestrate. E con un post social ha ironizzato su quale fine abbiano fatto le Chanel e Gucci della conduttrice.

A scatenare la vena sarcastica della giornalista è stato il video che Ilary Blasi ha pubblicato negli scorsi giorni sul suo profilo Instagram. La conduttrice dell'Isola dei famosi si è immortalata davanti a un negozio di Rolex, mimando il gesto dell'arraffo e taggando l'ex marito. " Quell’altro sta lì a partorire strategie aggressive e suicide con i legali, lei lo percula così. Grande Ilary ", ha scritto la Lucarelli condividendo sulla sua pagina l'ironico filmato. Uno sfottò in piena regola, che non è rimasto isolato.

