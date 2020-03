Britney Spears, il figlio rivela sui social i dettagli della custodia

Jayden, il figlio di Britney Spears, ha rilasciato un video su Instagram dove parla del difficile rapporto con il nonno, che offende con parole poco edificanti, allargando il discorso alla carriera della madre. Secondo il ragazzino, Britney non sembrerebbe molto coinvolta nella sua carriera e non è certa di poter calcare nuovamente il palco: una confessione personale che il giovane ha voluto divulgare ai fan collegati.

Dopo le accuse di aggressione rivolte al nonno, Jamie Spears, un giudice ha deciso di cambiare i termini di custodia familiare, modificando quel 50% condiviso che prima poneva i genitori sullo stesso piano. Jayden e il fratello maggiore Sean sono affidati al padre Kevin Federline, da cui vivrebbero per il 70% del loro tempo, mentre a Britney resterebbe un ridotto 30%. Una modifica degli accordi di custodia che ha fatto arrabbiare la cantante, costretta a trascorrere con i figli pochissimo tempo: una situazione non dipendente dalla sua volontà e neppure conseguente a qualche gesto da lei messo in atto.

Tutto sarebbe nato da un presunto alterco tra il nonno materno e uno dei due figli della cantante, sfociato in un'aggressione, una condizione che avrebbe pesato profondamente sulla custodia condivisa, fino al cambio degli accordi e delle percentuali nell'agosto 2019. Lo stesso ex marito Kevin avrebbe ricevuto un ordine restrittivo nel 2008 che l'avrebbe obbligato a tenere le distanze dal padre della cantante, ancora oggi tutore legale degli affari di Spears.

Durante il 2019 questa gestione patrimoniale ed artistica è passata brevemente di mano in mano fino a Jodi Montgomery, che aveva sostituito Jemie, impegnato a combattere gravi problemi di salute. La mancanza di impegni e di un percorso lavorativo sembra stia pesando molto sull'umore della cantante: a quanto pare anche la gestione dell'artista a opera dello stesso padre. Le confessioni del figlio più piccolo giungono come una bomba nella vita della cantante: il ragazzino è intenzionato a mettere in ordine tutte le vicende che hanno caratterizzato l'esistenza di Spears, tanto da voler rilasciare dichiarazioni sul suo futuro lavorativo.

Jayden, che ha avuto solo parole di amore per il padre e nei confronti del nuovo fidanzato della madre Sam Asghari, ha chiesto ai follower di aumentare di numero raggiungendo la cifra di 5.000 utenti. Solo allora si aprirà ad un nuovo live di Instagram con confessioni annesse, padre e madre permettendo.

