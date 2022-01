Brutto incidente per la moglie di Facchinetti. E scoppia la polemica sull'ospedale

Trauma cranico non commotivo e policontusioni oltre a due ferite alla testa guaribili con alcuni punti di sutura. È la prognosi con cui Lady Facchinetti, la moglie del popolare cantante e produttore, è stata dimessa dall'ospedale Sant'Anna Cantù di Como dopo un brutto incidente a cavallo. La notizia dell'incidente ha aperto, eprò, un vero e proprio caso sul trattamento che la modella avrebbe ricevuto nel primo ospedale al quale si era rivolta, quello di Desio.

A raccontare l'accaduto è stata Wilma Faissol attraverso i suoi canali social subito dopo la caduta da cavallo. " Wally è inciampato sono volata giù e mi ha investito, il mio casco si è staccato e la zoccolata è arrivata dritta in testa ", ha spiegato la moglie di Francesco Facchinetti, mostrandosi nelle storie della sua pagina Instagram con un taglio sul mento e ghiaccio sulla testa. La Faissol ha lamentato vertigini e nausea e preoccupata per il colpo ricevuto alla testa, dove si era aperta anche una ferita, si è recata al pronto soccorso di Desio per ricevere le prime cure. E qui è esploso il caso.

Sia Facchinetti che la moglie hanno lamentato la scarsa attenzione del personale medico dell'ospedale. Attraverso il profilo Instagram (e subito dopo anche in radio), il produttore musicale ha raccontato di essersi dovuto attaccare al campanello del pronto soccorso senza ricevere assistenza per diverso tempo. E una volta registrati al triage - pur essendoci calma piatta - di avere dovuto attendere ore per una visita per immagini mai effettuata. Anche Wilma Faissol ha lamentato di essere stata trattata con sufficienza dai sanitari, che avrebbero addirittura sminuito le sue condizioni, tanto da convincerli a tornare a casa senza tac nonostante la botta alla testa.

La nausea, il senso di vertigini e il malessere dovuto alla caduta, però, si sono intensificati e i Facchinetti - su suggerimento di altri medici - hanno deciso di rivolgersi all'ospedale Sant'Anna di Como. Al pronto soccorso comasco la Faissol è stata ricoverata in codice rosso e ha ricevuto tutte le cure del caso comprese tac e rx, che hanno evidenziato un trauma cranico senza commozione. Dopo la "denuncia" social dei Facchinetti, la coppia ha ricevuto decine di messaggi di sostegno non solo da parte di privati cittadini, che hanno vissuto episodi simili all'ospedale di Desio. I Facchinetti hanno ricevuto anche le scuse di medici e sanitari di altre strutture, delusi dall'operato superficiale dei colleghi. Wilma Faissol dovrà ora rispettare un periodo di assoluto riposo in vista di ulteriori accertamenti.