Ecco perché si è fatta fotografare in mezzo agli orsi

Una foto tenera, pubblicata sui profili social ufficiali della royal family, ritrae la Regina consorte Camilla circondata dagli orsetti Paddington che i sudditi e gli ammiratori dei Windsor hanno lasciato di fronte ai cancelli dei Palazzi reali dopo la scomparsa di Elisabetta II. Gli orsacchiotti andranno in beneficenza, ma l’immagine di Camilla rimarrà nel tempo come il tributo dell’attuale Regina (consorte) alla defunta sovrana.

Orsetti per i bambini

Più di mille orsacchiotti Paddington si sono accumulati davanti ai cancelli di Buckingham Palace, Windsor e Clarence House nelle ore immediatamente successive alla morte della regina Elisabetta. Un omaggio della gente all’indimenticabile e iconica sovrana che ha vissuto a cavallo di due secoli, ma anche una rievocazione del celebre filmato, girato in vista del Giubileo di Platino dello scorso giugno, in cui Sua Maestà prende un tè con Paddington, tirando fuori dalla borsa addirittura un sandwich con la marmellata.

I simpatici peluche sono stati raccolti da duecento volontari e saranno devoluti in beneficenza dai sovrani Carlo III e Camilla all’associazione per bambini “Barnardo’s”, di cui la Regina consorte è patrona dal 2016. La notizia è stata diffusa dai canali social della royal family attraverso una toccante fotografia che immortala una sorridente Camilla seduta su un divano della Morning Room di Clarence House, circondata da decine di orsacchiotti. Lo scatto, pubblicato il 15 ottobre scorso, è stato realizzato da Chris Jackson il 13 ottobre 2022, data del 64° anniversario della pubblicazione del primo volume dell’Orso Paddington, creato da Michael Bond.

Nella didascalia della foto possiamo leggere: “La Regina consorte è stata ritratta con alcuni dei mille orsetti lasciati come tributo alla regina Elisabetta e che presto troveranno nuove case amorevoli attraverso l’associazione dei bambini @barnardos_uk. Gli orsetti sono stati tutti ripuliti prima di essere inviati nella loro nuova casa...Sono stati accuditi a Buckingham Palace, Clarence House e nel vivaio dei Royal Parks situato ad Hyde Park”.

Un tributo di un Regina a un’altra Regina

“Nelle ultime settimane, abbiamo cercato un uso appropriato per le centinaia di orsacchiotti che sono stati lasciati a Green Park e Hyde Park per onorare la regina. Siamo lieti che ora porteranno gioia e conforto alle centinaia di bambini supportati da Barnardo's” , ha dichiarato il direttore dei Royal Parks, Tom Jarvis, alla Bbc, specificando che il recupero dei peluche è avvenuto non solo grazie ai volontari, ma anche con l’impiego di cavalli.

Invece Lynn Perry, responsabile di “Barnardo’s”, ha ricordato: “Sua Maestà la regina Elisabetta II è stata patrona di Barnardo’s per oltre trent’anni e siamo onorati di poter dare una casa ai peluche che le persone hanno lasciato in sua memoria. Promettiamo di prenderci cura di questi orsi, che saranno molto amati e porteranno gioia ai bambini che aiutiamo. Siamo incredibilmente grati alla Regina consorte, che ci aiuta ad accrescere la consapevolezza dei bisogni dei bambini...e dei giovani nel Regno Unito, affinché possiamo continuare a supportarli attraverso servizi essenziali”.

Nei giorni seguenti alla scomparsa della regina Elisabetta molte persone portarono davanti agli ingressi principali dei Palazzi anche dei panini alla marmellata. Un’iniziativa che lo staff reale contrastò immediatamente: il cibo sarebbe andato a male nel giro di poco tempo e sarebbe stato sprecato, eventualità da evitare assolutamente. Nella foto con i peluche Paddington Camilla non rappresenta soltanto la nuova Regina e patrona dell’ente dedicato ai bambini. Possiamo scorgere una sorta di passaggio di testimone tra Elisabetta e sua nuora, sia sul trono (benché la prima sia stata una sovrana regnante, la seconda consorte), sia come patrone di Barnardo’s. L’immagine è anche un ulteriore tributo della nuova Regina a colei che l’ha preceduta. Un modo per creare, a livello mediatico, un legame sempre più forte tra le figure inizialmente in assoluta antitesi.