Can Yaman in ospedale dopo la scena d’amore di "Daydreamer"

La scena che tutti aspettavano da quando la soap Daydreamer in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 14,45 su Canale 5, sta facendo ascolti pazzeschi, ha portato però il protagonista, l’attore turco Can Yaman, addirittura in ospedale. Per chi non seguisse la soap (visti di dati di ascolti sono pochi) nella romantica serie che nella versione turca si chiama "Erkenci Kus", ovvero “L’uccello del mattino”, si racconta di una grande storia d’amore tra il fotografo Can Divit e la stagista Sanem.

Una passione abilmente portata alle stelle tra addii e ritorni, baci mai dati e sguardi infuocati che finalmente nella puntata di ieri ha visto un bacio tra i due protagonisti in un'atmosfera portata allo spasmo, nello splendido giardino della casa di lui, seduti di notte in mezzo al prato. In quel momento mentre Sanem, racconta a Can di amarlo, scatta l’irrigazione del prato mentre i due si baciano rendendo il tutto un sogno ad occhi aperti.

Una scena super romantica, non c’è che dire, se non fosse per il fatto che il protagonista, Can Yaman per quella “doccia d’amore” sia finito in ospedale con una broncopolmonite. A rivelarlo lo stesso attore con un post su Instargram in cui ha commentato: "Scrivi scene con delle fontane e poi ti ritrovi in ospedale" e alcune chat di fans preoccupatissime per la salute del protagonista. Nulla di grave ovviamente e pochi giorni dopo Yaman era nuovamente sul set, visto che le riprese in Turchia sono registrate ad un ritmo serratissimo addirittura la settimana prima della messa in onda dell’episodio.

Questo prevede che qualsiasi cosa succeda bisogna comunque completare le registrazioni, come è successo la seconda volta che l’attore è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere per un problema agli occhi. Anche in quel caso le riprese non sono state interrotte e più avanti nella serie, senza fare spoiler, vedremo Can che racconta di avere un problema agli occhi e di dover potare gli occhiali, cosa che le stava capitando nella realtà in quel momento.

Tanta fatica sta comunque dando i suoi frutti visto che a partire da “Bitter Sweet -ingredienti d’amore” all’attuale “Daydreamer”, Can è diventato uno degli attori più amati del momento con milioni di follower che lo seguono, ed ora è anche in odore di una parte nella prossima pellicola di Ferzan Özpetek.

Il noto regista e scrittore, il suo libro “Come un respiro” (Mondadori) e il più venduto del momento, già lo scorso anno aveva postato delle immagini di Can circondato dalle fan durante un suo viaggio in Italia, ma anche recentemente era tornato a parlare di lui come di un attore con una marcia in più, postando anche un vide sul suo Instagram in cui tra tutte le persone a cui era più legato legato c’era anche lui.

Dal canto suo, sul set di “Mister sbagliato” l’attuale soap che sta andando in onda su Fox Turchia, Can Yaman, si è fatto fotografare mentre leggeva il libro di Özpetek. Un “corteggiamento” a distanza che ci si augura dia presto i suoi frutti, ufficializzando la sua partecipazione nella prossima pellicola del regista. Anche perché a differenza di molte altre meteore televisive, Can Yaman, sta dimostrando di essere un bravo attore, (impressionanti sono le sue trasformazioni anche fisiche, tra un progetto lavorativo e l'altro, degne di Jared Leto che per quelle nel film "Dallas Buyers Club" vinse un Oscar) e un film con Özpetek sarebbe per lui la giusta consacrazione per uscire dall’immagine di belloccio, che di sicuro agli inizi della carriera può far comodo, ma che di certo andando avanti, soprattutto per il suo talento (il ragazzo è anche un avvocato) potrebbe cominciare a stargli stretta.

Ora il fermento intorno a lui è palpabile e come succede in questi frangenti, tutti lo vogliono. Sembra anche Alfonso Signorini che sta facendo di tutto per averlo nel suo prossimo "Grande Fratello Vip" in onda a settembre. Vedremo quindi quali saranno le prossime mosse di Can, fondamentali per impostare ad un nuovo livello la sua carriera.