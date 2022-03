Carolina Marconi dopo il tumore: "Non sono idonea ad adottare un figlio"

Non è bastato il tumore a scoraggiarla, non sarà una legge a fermarla. Dopo essere guarita dalla neoplasia al seno, Carolina Marconi torna a combattere una nuova battaglia, quella per poter adottare un bambino senza il pregiudizio di essere un'ex malata oncologica. " Io e Alessandro avevamo pensato di adottare un bimbo visto le tante difficoltà, ma purtroppo non sono idonea a intraprendere un'adozione perché ho avuto un tumore anche se sono guarita ", si è sfogata sui social network la modella venezuelana, raccontando un nuovo capitolo della sua vita.

Il sogno di diventare genitori tanto accarezzato sembra sfuggire nuovamente di mano a Carolina e al suo compagno Alessandro. La coppia aveva cercato un figlio prima che l'ex gieffina scoprisse di avere un tumore al seno. Le operazioni e la chemioterapia avevano costretto la Marconi e il fidanzato ad accantonare il loro desiderio, ma oggi che Carolina è finalmente guarita ci si è messa la legge a infrangere quel sogno. " Più di 900 mila persone in Italia 'guariti di tumore' non possono essere libere di guardare il futuro - ha scritto su Instagram la modella venezuelana, raccontando il suo calvario - senza convivere con l'ombra della malattia. Per questo è molto difficile adottare un bambino, ottenere un mutuo, farsi assumere. Una vera e propria discriminazione ".