“La casa non è più adeguata”. Harry e Meghan traslocano di nuovo

Harry e Meghan avrebbero intenzione di traslocare di nuovo. Non si tratterebbe, però, di una decisione dettata da un capriccio, bensì da questioni di sicurezza. La coppia avrebbe già individuato la nuova dimora, che si troverebbe sempre a Santa Barbara, ma lontana da Montecito, il quartiere delle star.

Via da Montecito

Ormai gli spostamenti di Harry e Meghan non si contano più. Da Londra al Canada, poi negli Usa, a Montecito e ora, come sostiene il Santa Barbara News-Press, un nuovo trasloco sarebbe nell’aria. I duchi di Sussex, che sembrano decisamente irrequieti, vorrebbero trasferirsi a Hope Ranch, località a 15 chilometri da Montecito, sempre nella contea di Santa Barbara. Per la verità la possibilità di un ulteriore spostamento era già stata riportata dal Mirror lo scorso gennaio. Harry e Meghan avrebbero messo in vendita la loro proprietà in quel periodo ritenendo, a quanto sembra, che non rispecchiasse le loro esigenze.

Parliamo di una casa da favola: 9 camere da letto, 16 bagni, palestra, spa, biblioteca, cinema e sala giochi distribuiti su 1.350 metri quadri, più 3 ettari di parco con piscina e campo da tennis. I Sussex avrebbero anche sottoposto a una accurata selezione i potenziali compratori. Non sappiamo se la villa sia stata venduta né chi sarà il prossimo proprietario, ma le voci di un nuovo trasloco si fanno di ora in ora più insistenti. “[Harry e Meghan] non si sentono più accolti adeguatamente” a Montecito, ha scritto il Santa Barbara News-Press. Il motivo non sarebbe solo quello già accennato, relativo alle necessità della coppia e dei loro figli. Dallo scorso gennaio, infatti, molte cose sarebbero cambiate, rendendo inevitabile la scelta di cambiare dimora.

Intrusioni dei paparazzi e tentativi di furto

Il 19 e il 31 maggio 2022, riporta il Daily Mail, Harry e Meghan avrebbero subìto due tentativi di intrusione nella loro villa di Montecito da 14 milioni di dollari. Inoltre, a causa di un aumento del tasso di criminalità nella zona in cui vivono, la Montecito Association ha avvertito tutti i residenti dell’installazione di telecamere per monitorare la situazione e proteggere le ville dei vip. Non dimentichiamo, infatti, che a Montecito vivono celebrità del calibro di Oprah Winfrey, Katy Perry ed Ellen DeGeneres.

Forse questi problemi di sicurezza potrebbero aver spinto i Sussex ad andare via, in un luogo più tranquillo. “[La coppia] starebbe cercando una nuova casa nell’esclusiva comunità privata di Hope Ranch" , ma non è escluso che abbiano già “comprato una proprietà lì” , ha rivelato il Santa Barbara News-Press. Non c’è ancora nulla di certo, dunque. La scelta sarebbe caduta su questa località perché più tranquilla (vi abitano circa 2.200 persone), ma non certo meno costosa: i prezzi delle case vanno dai 5 ai 22 milioni di dollari. Hope Ranch è dotato di un country club, spiaggia privata , servizio di sicurezza, aree per i picnic e perfino dei percorsi equestri, poiché molti residenti possiederebbero un cavallo.

Il presunto trasloco ci confermerebbe una cosa molto importante: Harry e Meghan non avrebbero alcuna intenzione di tornare nel Regno Unito. Non vi sarebbe per loro, almeno al momento attuale, alcuna possibilità di rientrare nella royal family. Anzi, gli attriti con i parenti e l’autobiografia di prossima pubblicazione del principe Harry rischiano di creare uno spaventoso buco nero tra Windsor e Sussex.