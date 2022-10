Caso Bellavia, Bruganelli contro la Volpe: "Strumentalizzi cose di cui non ti importa"

" Guarda prima te stessa ". Così Sonia Bruganelli ha bacchettato Adriana Volpe, rea di avere condiviso sui suoi canali social un duro monito nei confronti di alcuni gieffini, che si erano scagliati contro Marco Bellavia nella casa del Grande fratello vip. Al video pubblicato dalla conduttrice, la moglie di Bonolis ha risposto con un cinguettio al vetriolo, nel quale ha accusato l'ex collega di sfruttare la storia di Marco.

Subito dopo l'abbandono di Marco Bellavia, Adriana Volpe ha affidato ai social network un durissimo sfogo contro Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi e Carolina Marconi, alcuni dei vipponi che - a suo avviso - hanno usato parole terribili contro il conduttore, il quale stava vivendo un momento di forte crisi psicologica, imcompreso dal resto dei concorrenti. " Cosa sta succedendo nella Casa? Io non riconosco più nessuno - ha detto la Volpe - Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria. Questa doveva essere l'edizione dell'inclusione e invece abbiamo solo assistito a un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia ". Così la conduttrice ha criticato Elenoire e Giovanni, che per primi - avendolo vissuto sulla loro pelle - avrebbero dovuto scongiurare una discriminazione simile. Poi ha ripreso anche Carolina, giudicata insensibile nonostante il recente dramma vissuto.

Il tweet al vetriolo di Sonia Bruganelli

Il video di Adriana Volpe ha decisamente indispettito la moglie di Paolo Bonolis, che ha voluto ricondividerlo sul suo profilo Twitter, punzecchiando l'ex opinionista del Gf Vip: " Beh da una che parla di spaghetti "per la puttanesca" riferendosi a me, fa molto ridere questo video. Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono cara Adriana e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente. Guarda prima te stessa ". Parole al vetriolo riferite all'ultimo confronto televisivo avuto con la Volpe. Durante la diretta del Grande fratello vip di giovedì scorso, infatti, Adriana era stata ospite in studio e aveva punzecchiato Sonia Bruganelli sui popolari spaghetti alla puttanesca, fingendo di avere fatto una gaffe lessicale. In quell'occasione la Bruganelli aveva usato una certa diplomazia, ma su Twitter si è decisamente vendicata, accusando l'ex collega di avere strumentalizzato la vicenda di Marco.