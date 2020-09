Cecilia e Ignazio ci riprovano: fotografati insieme a cena a Milano

La crisi tra Cecilia Rodiguez e Ignazio Moser è durata il tempo di un temporale estivo. È stata breve ma molto intensa e ha fatto rumore. Erano partiti insieme per le vacanze dopo il lockdown e qualche malumore causato dalla gelosia di Cecilia. Poi qualche lite, gli sguardi di troppo di lui in direzione di Diletta Leotta ed ecco che la Rodriguez lascia Moser in Sardegna per volare dalla sua famiglia e proseguire con loro le sue vacanze. Invece di seguirla, Ignazio è rimasto sull'isola in compagnia del migliore amico di Andrea Damante, lui sì davvero ex di Giulia De Lellis. Si è comportato da single, ha avuto anche qualche flirt sull'isola, di cui uno con una bella argentina a cui lui aveva promesso di raggiungerla a Madrid. Una sbandata che Cecilia gli ha fatto pagare cara quandolui è tornato chiedendo scusa ma che ora, pare, lei abbia perdonato.

Sul numero del settimanale Chi in edicola da domani, infatti, ci sono le immagini esclusive dei due insieme a cena a Milano. Forse un, fatto sta che al'uscita dal ristorante Cecilia e Ignazio si tengono per mano e sorridono, sereni, come se nulla fosse mai successo nelle settimane precedenti. Hanno deciso di, Cecilia ha forse voluto dare una seconda possibilità a Ignazio che alla fine a Madrid pare non sia mai andato , anche per l'intromissione indiretta della Rodriguez che ha scoperto tutto prima che il suo fidanzato prendesse quell'aereo. Dopo quella cena, Cecilia è andata a Venezia dove ha incantato tutti sul red carpet della mostra del cinema ma Ignazio non era con lei. Lui si è presentato in Laguna solo due giorni dopo ma entrambi erano lì grazie all'azienda di prodotti per i capelli di Belen Rodriguez. Nessun red carpet di coppia per loro, che hanno incantato comunque Venezia, anche se in modo diverso.

Subito dopo essere stata alla Mostra del cinema di Venezia, Cecilia ha lasciato la Laguna ed è tornata a Milano e da qui è partita in direzione Courmayeur insieme a Ignazio. Entrambi hanno pubblicato foto in alta quota ma nei loro scatti non compariva mai l'altro. Per quale motivo? Forse non vogliono ancora ufficializzare la reunion perché vogliono prima esserne sicuri? Eppure, non avendo mai parlato fatto cenno alla loro separazione, pubblicare una foto insieme non sarebbe stato altro che una prosecuzione di un racconto che, almeno ufficialmente, non si è mai interrotto. Chissà, magari da domani qualche nuova foto insieme tornerà a riempire i loro profili, com'è stato fino a qualche settimana fa.