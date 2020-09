Cecilia è la "cornuta" di turno? No, ma intanto Ignazio subisce

Cecilia Rodriguez in questo momento è la più nota “sorella di” del nostro Paese. Poche esperienze televisive di rilievo e il fantasma costante di Belen che la accompagna in quasi tutte le sue attività. Ma Chechu ha saputo conquistare il pubblico e i social fregandosene del buon senso e di qualunque etichetta al Grande Fratello. Quell'edizione è stata vinta da Daniele Bossari ma a uscirne davvero vincente e, almeno in parte affrancata dall'immagine di comparsa della sorella famosa, è proprio Cecilia.

È entrata nella Casa fidanzatissima, fuori dalla porta rossa a salutarla c'era Francesco Monte. Si sarebbero dovuti sposare al termine dell'esperienza di Chechu ma, nella reclusione della Casa, la Rodriguez ha respirato aria di libertà, lontana da quello che considerava un fidanzato opprimente. E allora che ha fatto? Semplice, l'ha lasciato in diretta tv e durante il reality si è fidanzata con Ignazio Moser. Al diavolo le etichette e il buonismo: Cecilia ha seguito solo il suo istinto e non ha esitato a chiudersi in un armadio con Moser per uno “scambio affettuoso” lontano dagli occhi delle telecamere.

Cecilia sa quello che vuole e se lo prende, senza troppi complimenti. È quello che sta facendo anche in queste settimane turbolente con Nacho. Dopo aver trascorso due mesi insieme in convivenza forzata a Trento, nella tenuta agricola della famiglia di lui, la coppia è scoppiata. 24 ore insieme senza nemmeno una distrazione, che non fossero la cucina per Cecilia e i campi per Ignazio, hanno forse saturato la coppia?

Ignazio fa lo splendido con la Leotta

“Respira questa libertà”, canta Jovanotti in una delle sue più note canzoni. Ignazio deve aver preso alla lettera le parole del cantante e così, finito il lockdown, si è smarcato da Chechu. Lei, gelosa e passionale come solo le donne latine sanno essere, pare non l'abbia presa troppo bene ed è stata crisi tra i due. Hanno trascorso insieme qualche giorno di vacanza in Sardegna, dove Cecilia pare si sia dovuta scusare con Diletta Leotta per alcuni sguardi troppo insistenti di Moser durante una serata in discoteca. È stata forse questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza di Cecilia? Fatto sta che la Rodriguez ha piantato il fidanzato sull'isola ed è tornata dalla famiglia.

Ignazio punta una (nuova) argentina

Lui l'ha seguita? Assolutamente no. Ha fatto il single felice sull'isola della movida per eccellenza e ha stretto amicizia con svariate ragazze nelle folli serate della Costa Smeralda ma soprattutto con una, che era pure argentina... Ah, a volte il destino. Lui le assicura che l'avrebbe raggiunta a Madrid, dove lei vive. La bellissima (nuova) argentina gli crede e lo aspetta. Nel frattempo, però, Chechu scopre i piani di Nacho e li fa saltare. La Rodriguez, quindi, ottiene conferma dalla ragazza di quanto ha saputo e fa in modo che lui non vada da lei. Il tutto senza mai entrare direttamente in contatto con lei. Se non è una vittoria questa...

Cecilia becca De Martino e... lo fa spostare

Ma l'estate di Cecilia non è finita qua. Di ritorno a Milano dopo la vacanza a Capri in barca con la famiglia, a chi viene assegnato il posto accanto al suo in aereo? No, non a Moser. Sarebbe troppo banale come trama. L'algoritmo beffardo della compagnia aerea fa in modo che tra i 150 sedili a disposizione, quello al suo fianco venga occupato dal suo ex cognato, Stefano De Martino. Il destino sembra davvero divertirsi con Chechu quest'anno ma lei non fa una piega. Avrebbe potuto ignorare il conduttore, d'altronde si tratta di un volo di poco più di un'ora. Ma lei no, ha preferito mettere i puntini sulle "i". Con piglio deciso ha fatto spostare De Martino, forse per ribadire il concetto, ormai noto ai più, che chi si mette contro un Rodriguez se li fa nemici tutti. Stefano allora che fa? Trova rifugio al fianco di Giulia De Lellis, ex fidanzata di Andrea Iannone, che a sua volta è l'ex fidanzato di Belen, ex moglie di De Martino.

E ora Ignazio fa lo zerbino

Poi accade che finisce l'estate, la vita torna alla normalità e Ignazio decide di scusarsi con Cecilia. Vuole tornare con lei e ricostruire la relazione, ma Chechu ora lo fa penare. Si amano ma forse delle semplici scuse non bastano all'argentina per riprendersi in casa il don Giovanni pentito. Torneranno insieme? Forse, ma intanto Ignazio dovrà faticare per riconquistare la sua Cecilia e nel frattempo trascorre il suo tempo con Andrea Damante, ex della De Lellis. Que pasa Nacho?