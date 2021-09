Giallo sul ricovero d'urgenza di Charlene

Il ricovero della principessa Charlene non ha convinto proprio tutti. Neppure i gravi motivi di salute che costringerebbero la moglie del principe Alberto a rimanere in Sudafrica hanno placato le voci di un imminente divorzio. C’è, infatti, chi nutre il sospetto che il malore causato dall’infezione otorinolaringoiatrica contro cui Charlene sta combattendo da mesi sia stato niente altro che un’abile mossa per non tornare a corte.

Charlene in ospedale

Il giornale tedesco Bild è stato il primo ad annunciare il ricovero della principessa, lo scorso mercoledì notte. A dare la notizia al tabloid è stata la cognata di Charlene, Chantell Wittstock. Stando alla ricostruzione Charlene ha avuto un collasso che ha reso necessario il trasporto al Netcare Alberlito Hospital di Ballito (Durban), dove è avvenuto il ricovero sotto falso nome. Il team medico non ha voluto rivelare quali siano state le cure a e le procedure a cui è stata sottoposta la regale paziente, mantenendo il riserbo più totale sulle sue condizioni di salute.

È stato il Palazzo a rompere il silenzio dichiarando in un comunicato: “La principessa Charlene è stata trasportata d’urgenza in ospedale nella notte del primo settembre dopo un collasso per le complicazioni della grave infezione otorinolaringoiatrica. Sua Altezza Serenissima è seguita dalla sua equipe medica e le sue condizioni sono rassicuranti”.

Il sospetto

Negli ultimi giorni la situazione sembrava in netto miglioramento. A quanto pare il principe Alberto avrebbe accompagnato sua moglie a una visita medica e, visto che il responso lasciava ben sperare, ha poi rivelato in esclusiva al People: “So che Charlene aveva detto che sarebbe forse tornata alla fine di ottobre, ma questo è stato prima dell’ultimo giro di consulti medici e sono piuttosto sicuro che possiamo ridurre un po’ quel lasso di tempo. Le sue condizioni sono molto migliorate dall’ultima operazione, sta bene ed è di buon umore, tanto che scherzando mi ha detto che è pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave per tornare in Europa”. Il principe aveva poi rincarato la dose: “Charlene è ansiosa di tornare a casa e il suo ritorno dipende da quello che dicono i medici, ma se i progressi continueranno, è possibile che il rientro possa essere pianificato già durante il mese di settembre”.

Il principe Alberto non ha fatto in tempo a sbilanciarsi un po’ che le cose sono precipitate. È proprio questo strano tempismo a non convincere troppo Dagospia, che titola: “Pur di non tornare a Montecarlo la principessa Charlene si è fatta ricoverare”. Naturalmente, considerando che non abbiamo conferme di questa possibilità, né prove a cui aggrapparci, dobbiamo andarci con i proverbiali “piedi di piombo”. Soprattutto perché in gioco c’è la salute di una persona. In realtà i rumors di un possibile divorzio non si sono placati neanche dopo la notizia del ricovero, ma il condizionale, come si dice in questi casi, è d’obbligo.

Del resto il principe Alberto ha rilasciato dichiarazioni che non dovrebbero dare adito a dubbi e interpretazioni e tantomeno a successive smentite che comprometterebbero la sua immagine. Certo, le foto pubblicate da Charlene lo scorso 25 agosto sul suo profilo Instagram, che la ritraevano con i figli e il marito, sembravano troppo perfette e “studiate”. D’altro canto, però, il viso della principessa era talmente stravolto, provato da tre interventi e da una lontananza da casa di circa sette mesi, da rendere difficile ogni valutazione.