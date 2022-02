Charlene resta in clinica. Ma spunta la data misteriosa

L’ultima volta che abbiamo visto la principessa Charlene in pubblico è stato in occasione della festa di Santa Devota, il 27 dicembre 2021. Poco prima della partenza della principessa per il Sudafrica e dell’inizio del suo calvario a causa di una infezione otorinolaringoiatrica. A un anno di distanza Sua Altezza Serenissima non è ancora pronta a tornare nel Principato di Monaco. Le cure in Svizzera continuano ma, nonostante le rassicurazioni di Palazzo Grimaldi, sembra che non la rivedremo tanto presto in pubblico.

Una nuova data: novembre 2022

“La convalescenza della principessa Charlene attualmente sta proseguendo in maniera soddisfacente e molto incoraggiante. La sua guarigione e il follow-up delle sue cure odontoiatriche devono richiedere ancora diverse settimane…” . L’ultima nota ufficiale di Palazzo lascerebbe ben sperare sul ritorno di Charlene, ma Brittani Barger, editor di Royal Central che per prima parlò della malattia della principessa, non è del tutto sicura e all’Express rivela: “Se [Charlene] tornerà in tempo, penso che apparirà in pubblico, dal balcone [di Palazzo Grimaldi] per il National Day di novembre”.

Una data ancora lontanissima. Barger, infatti, fa riferimento al prossimo 19 novembre, quando il principato celebrerà la “Fête du Prince”, cioè la festa dedicata al santo patrono San Ranieri e che ricorda anche l’anniversario dell’incoronazione del principe Alberto. La domanda è spontanea: perché dovremmo aspettare tutto questo tempo se il messaggio ufficiale parla solo di “diverse settimane” ? L’esperta spiega: “Penso che quando [Charlene] rientrerà a Monaco tornerà gradualmente ai suoi doveri”. Quindi Sua Altezza Serenissima potrebbe tornare molto prima di novembre 2022, ma riprendere le sue attività con estrema lentezza, in modo da evitare eventuali ricadute.

Charlene tornerà per i suoi figli

La Barger non ha dubbi. Charlene tornerà. Non lascerebbe mai i suoi bambini, Jacques e Gabriella: “Penso che possiamo sperare tutti che torni per quella data…Ma penso anche che possiamo sperare in un suo ritorno perché è una madre. Devono mancarle i suoi figli…Loro le hanno fatto visita per Natale, ma non sappiamo se siano riusciti a vederla per il suo compleanno. Quindi sono certa che lei voglia stare meglio il prima possibile in modo da stare con loro”. L’esperta esclude il divorzio tra la principessa e Alberto II, però ritiene che tra i due le cose non siano mai andate così bene: “Non sono mai stati una coppia eccessivamente affettuosa e Charlene non è una persona che sorride sempre. Non è la duchessa di Cambridge, non ha quel tipo di personalità. Alberto e Charlene non sono i Cambridge per quel che riguarda la chimica” di coppia. La differenza con William e Kate è evidente, ma in casi simili il carattere gioca una parte fondamentale. Il fatto che Charlene abbia un atteggiamento più serioso, più introverso non significa necessariamente che ci siano problemi di coppia. Lo stesso vale per l’assenza di dimostrazioni d’affetto in pubblico tra la principessa e Alberto II. Potrebbe trattarsi di una scelta personale di entrambi.

La sindrome di Rebecca

Tuttavia dei sospetti sull’intesa di coppia e su una possibile crisi tra i principi di Monaco ci sono sempre stati, fin dalle prime notizie della malattia di Sua Altezza Serenissima. Nonostante le dichiarazioni del principe, il quale ha sempre negato tali congetture. Però quando Charlene è partita per la Svizzera, pochi giorni dopo il ritorno a Palazzo, avvenuto l’8 novembre 2021, Alberto ha detto: “Era diventato evidente che [Charlene] non stesse bene” e che fosse [esausta fisicamente ed emotivamente”, al punto da non poter affrontare i suoi impegni quotidiani con i figli e il Principato . Una conseguenza dell’infezione? Forse. I tabloid avanzano anche un’altra ipotesi: la principessa soffrirebbe della “Sindrome di Rebecca” a causa del passato sentimentale burrascoso del marito.

Charlene non riuscirebbe a uscire dallo stato di profonda prostrazione in cui è precipitata non solo a causa della malattia e delle operazioni subite, ma anche perché divorata dalla gelosia nei confronti di Alberto, delle sue ex e dei suoi figli. Un sentimento che porterebbe Sua Altezza Serenissima a provare un’ansia immotivata che non le permetterebbe di vivere serenamente. Sarà davvero questa la spiegazione della sua lunga assenza (o una delle spiegazioni)? Il mistero continua da ormai un anno e la nebbia che ci nasconde le reali condizioni della principessa non si è mai diradata neanche per un attimo.