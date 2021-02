"Ma che ca..., io vado via": Mara Maionchi sbotta e abbandona Italia's Got Talent

Mara Maionchi è più carica che mai. Il Covid-19 è ormai solo un brutto ricordo e la produttrice discografica ha dimostrato di essere tornata quella di sempre (verve compresa) nell'ultima puntata di Italia's got talent, lo show dei talenti di Tv8. La popolare giudice si è letteralmente rifiutata di assistere alla performance di un duo e dopo qualche parolaccia è uscita dallo studio indispettita. Neppure l'ironia di Frank Matano è riuscita a dissuaderla dal voler abbandonare la trasmissione e in studio il pubblico è rimasto sbalordito.

No, raga' io vado! No, ma ci rivediamo, ve lo assicuro. Ma ora vado a casa, ragazzi col ca***, come non posso?"

Non è la prima volta che Mara Maionchi sbotta in un programma televisivo. Era successo a X Factor e anche ad Amici di Maria De Filippi anni fa, ma questa volta la produttrice discografica ha dato davvero spettacolo. Nell'ultima puntata del programma Italia's got Talent, Mara Maionchi ha dato sfoggio di tutta la sua, lasciando lo studio tra le proteste degli altri giudici che non sono riusciti né a trattenerla né a fargli cambiare idea. A far scattare la giudice è stato l'arrivo sul palco di una coppia di talenti in gara con i loro rettili. Il duo avrebbe dovuto esibirsi con serpenti e iguana ma alla vista degli animali la Maionchi è letteralmente sbiancata. ". Tra le risate generali, la conduttriceha provato a dissuadere la giudice che, nel frattempo, si è allontanata dal bancone dei giurati in direzione delle quinte.