Mara Venier: "Il coronavirus un incubo, dobbiamo uscirne"

Secondo appuntamento con Domenica In dopo l’emergenza coronavirus per Mara Venier: la conduttrice, senza pubblico e in collegamento via Skype con i suoi ospiti, non è riuscita a trattenere l'emozione durante il confronto con Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia.

Già nelle passate settimane, la Venier non è riuscita a trattenere l’ansia e la preoccupazione per la situazione italiana dopo la pandemia da coronavirus. In più di un’occasione, infatti, Mara non ha nascosto la commozione e, ancora una volta, la sua voce è stata rotta dall’emozione nel momento in cui ha confessato di avere incubi notturni e di augurarsi che tutto possa finire quanto prima, per tornare a vivere così come era prima del coronavirus.

In collegamento con Emiliano, quindi, Mara Venier ha ammesso di vivere questo momento particolare in maniera molto concitata, ma si è detta altrettanto certa che, quando il coronavirus sarà debellato, molte cose cambieranno. “ Sono convinta che cambieranno tante cose in meglio perché questa è una lezione... – ha detto la conduttrice di Domenica In - . Questo è un incubo, ancora adesso la notte mi sveglio e non riesco a dormire perché penso a tutto quello che sta succedendo... ”.

“ Mi chiedo se viviamo un film dell’orrore, invece, purtroppo viviamo questa realtà – ha continuato a dire la Venier - . In questo momento le polemiche non servono a niente, dobbiamo essere tutti uniti e dobbiamo uscirne ”. Concluso il collegamento con il governatore della Regione Puglia, quindi, la Venier è andata avanti con le interviste ai personaggi noti e i collegamenti con gli ospedali d’Italia, scegliendo di infondere un po’ di speranza e ottimismo confrontandosi con alcuni reparti di ginecologia dove sono venuti al mondo alcuni bambini in piena emergenza coronavirus.