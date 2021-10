"Che faccia da c...". Finisce male la gag con Rudy Zerbi

Nell'ultima puntata di Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale Cinque, Rudy Zerbi è finito vittima di uno scherzo decisamente ben orchestrato. In studio i giudici hanno pensato di testare la bizzarra invenzione di Noli, un 60enne filippino, che ha proposto il suo wc del futuro a comandi vocali, ma in realtà era tutta una bufala.

L'idea era surreale ma nessuno ha pensato che dietro ci potesse essere uno scherzo vero e proprio. Così Sabrina Ferilli si è prestata al gioco. La presidentessa della giuria popolare è stata la prima a testare I-WC, criticando alcune disfunzioni dell'innovazione tecnologica ideata da Noli. Dopo avere provato alcuni comandi vocali e scherzato sul malfunzionamento del coperchio, l'attrice però si è tirata indietro. Al suggerimento dell'inventore di sedersi sul water né la Ferilli né Maria De Filippi hanno accettato di testarlo e il concorrente ha chiesto l'aiuto di Rudy Zerbi.

Al contrario delle colleghe, il produttore musicale non si è tirato indietro, acconsentendo a sedersi su I-WC per testarne le funzionalità. Ma l'ironia di Gerry Scotti lo ha subito colpito e affondato: " Rudy hai notato come le facce da c... le riconosce subito. Fate tutti la foto a Zerbi". Le risate in studio non hanno fermato l'esibizione e l'insegnante di Amici ha chiesto al water di aprirsi per consentirgli di sedersi. Una volta abbassatosi, però, Rudy Zerbi è scattato in piedi urlando: "La tavoletta brucia! ".