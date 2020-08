"Sei un idiota se credi a questo". E scoppia l'ira di Caterina Balivo

Chi la fa l'aspetti e Caterina Balivo non ha aspettato molto a replicare a chi la accusa di essersi ritoccata il décolleté. Su Instagram la popolare presentatrice partenopea ha innescato un botta e risposta dai toni decisamente accesi con alcuni follower, rei di aver commentato il suo seno, definendolo "rifatto".

A scatenare la bagarre social è stato l'ultimo post pubblicato dalla Balivo sul suo profilo Instagram. Nello scatto la presentatrice si è mostrata ai suoi fan con un micro bikini, sfoggiando un fisico invidiabile. Una sorpresa per il popolo del web abituato a vederla sempre più spesso con pareo e costume intero. A svelare il motivo di tanta "timidezza" è stata lei stessa: " Non metto spesso il bikini perché ho la pancia ". Questa volta, però, Caterina Balivo ha deciso di fare uno strappo alla sua regola, immortalandosi con un candido due pezzi. Niente di sconvolgente ma alcuni utenti hanno comunque voluto mettere del "pepe" sotto al post, commendando con un pizzico di sfrontatezza: " Ciao Cate posso dire che hai delle t**te belle e perfette ".

Una frase che di per sé la Balivo avrebbe anche potuto ignorare, ma non la replica di un altro utente che ha insinuato che il seno della conduttrice fosse notoriamente rifatto. E così apriti cielo. " Rifatte. Come naso zigomi e blefaroplastica. Detto tante volte a striscia la notizia!!!! ", ha scritto una utente sotto il commento, scatenando la reazione indignata di Caterina Balivo: " Idiota che ci credi idiota ".

Non è la prima voltà che Caterina Balivo finisce nel mirino di alcuni follower pronti a punzecchiarla sull'aspetto fisico e non solo. L'ultimo episodio in ordine di tempo è accatuto solo pochi giorni fa quando a indispettire la Balivo ci aveva pensato un utente, che aveva scatenato la reazione indignata della Balivo con un commento decisamente hot. Ma anche Caterina Balivo non è da meno quando si tratta di mettere in difficoltà le colleghe. In molti ricordaranno, infatti, il commento piccante ("Che cosce!", ndr) scritto dalla presentatrice sotto un post di Mara Venier. Una frase che scatentò l'ilarità del popolo social e l'imbarazzo della Venier.