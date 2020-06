Chi vuole mettere le mani sul patrimonio di Gina Lollobrigida?

Chi vuole mettere mano sul patrimonio della grande diva Gina Lollobrigia? E’ questa la domanda che da mesi si stanno facendo in molti, imparando settimana dopo settimana a capire nell’intricato groviglio questa storia pazzesca che spesso noi abbiamo definito una telenovela senza fine. Questa sera nell’ultima puntata di “ Live non è la D’Urso ” si cerca di mettere un punto finale, anche se la magistratura non si fermerà di certo per scoprire chi ha messo in vendita quadri, tappeti, statue e mobili antichi che all’asta avrebbero fruttato oltre un milione di lire.

In studio Javier Rigau ex marito della grande diva e l’avvocato spagnola Teresa ex legale e amica per sei anni di Gina Lollobrigida che indossa il preziosissimo collier con uno smeraldo da 40 carati dono di Javier alla Lollobrigida, che fu anche indossato il giorno del matrimonio per procura. Tornando però al presente, viene mostrato il filmato, registrato con telecamere nascoste, nella casa d’aste dove erano stati messi in vendita questi 50 pezzi preziosi sequestrati dalla Guardia di Finanza su richiesta della Procura di Roma.

Gina infatti ha un amministratore di sostegno che tutela i suoi beni, che non aveva autorizzato la vendita di questi oggetti che questi bene erano stati messi all'asta. Subito dopo il servizio l’elegante Javier Rigau racconta: “ Tanto tempo fa io e il figlio di Gina e il nipote stiamo vivendo un inferno. Questa vicenda dell’asta è una cosa minima. La giustizia ha bloccato anche la sua casa che era stata messa in vendita dalla stessa persona. A me interessa sapere come sta Gina, tutti dicono che sia vulnerabile” ,

Ma ha in serbo anche una piccola bomba e racconta di una misteriosa telefonata che aveva ricevuto una settimana prima: “ Domenica scorsa mi ha chiamato sul cellulare con un numero privato. Mi chiedeva come osassi andare avanti con la causa contro Piazzolla visto che si sta costruendo una famiglia? E poi mi ha chiesto se sapevo che la compagna è parente di un importante membro del tribunale di Roma. E poi ha attaccato il telefono ”.