L’ex avvocato spagnolo della Lollobrigida: “Gina è stata isolata e plagiata”

Ennesima puntata dell’intricata vicenda che coinvolge Gina Lollobrigida l’amatissima diva la cui vita sembra sempre più assomigliare ad un giallo di cui si aspetta ad ogni puntata di scoprire il colpevole. Questa settimana però, a “ Live non è la D’Urso ” molti punti vengono chiariti rispetto all’intervento della scorsa settimana di Andrea Piazzolla ex amministratore della diva e suo factotum.

In collegamento dalla villa di Barcellona, c’è Javier Rigau, l’uomo che Gina ha denunciato per averla sposata a sua insaputa, che settimana dopo settimana, con sentenze alla mano chiarisce invece la volontà di questo matrimonio per procura così come già dichiarato chiaramente dalla sentenza del giudice. Così dopo Pilar, la donna che Gina Lollobrigida aveva scelto per rappresentarla nel matrimonio per procura, ecco che parla la bellissima avvocatessa Teresa ex procuratrice di Gina Lollobrigida che sia in tribunale durante il processo, che stasera da Barbara D’Urso ribadisce che fu Gina Lollobrigida a voler organizzare il matrimonio.

“ Questo fu poi annullato perché in Spagna si stava diffondendo una notizia fatta uscire da una rivista scandalistica che Gina avesse una relazione con un ragazzo giovane attaccando sia l’onore di Gina che quello che Javier ”. Ma non è l’unica cosa che si chiarisce. Anche le immagini portate da Piazzolla la scorsa settimana, vengono smentite perché riferite ad una vicenda di un ricatto ordito alle spalle di Javier per cui il colpevole è stato condannato, e che nulla c’entravano con la vicenda del matrimonio con la diva tanto amato.

Barbara D’Urso chiedendo all'avvocato, che in Spagna è famosa per essere il procuratore di molti personaggi noti, perché i rapporti con la diva si sono interrotti e la risposta lascia a bocca aperta: “ Io sono stata l’avvocato di Gina fino a quando Andrea Piazzola non è entrato nella sua vita e ha interrotto la relazione con me ma anche con tutte le altre persone vicine a lei. Gina è stata isolata, persuasa e convinta e persino davanti al giudice ha negato di conoscermi quando io avevo anche altri tipi di procure per rappresentarla in tribunale ”.

Alda D’Eusanio presente in studio, sostiene che per Javier Rigau, che è ormai acclarato essere molto più benestante della diva, si è trattato di amore, e si chiede se sono proprio i beni di Gina ad averla messa in questa intricata situazione. La risposta di Javier è lapidaria: “ Se Gina fosse stata povera, i Piazzolla non avrebbero mai messo piede nella sua casa ”.

Arriva però il colpo di scena, perché già dall’inizio della puntata era stata preannunciata una busta choc con un contenuto che avrebbe lasciato tutti a bocca aperta. Dalla busta esce a sorpresa una copertina del prossimo numero di Chi, in cui c’è Andrea Piazzolla che racconta di essere diventato padre e mostra la neonata che ha deciso di chiamare Gina Jr. in braccio proprio a Gina Lollobrigida.