"Chiamatemi Harry", così il Principe Harry mette fine ai suoi privilegi reali

Il principe Harry ha rimesso piede in Gran Bretagna da poche ore e fa già fa parlare di sé. In fin dei conti, fino a pochi mesi fa, era l’esponente della casa reale – dopo la Regina Elisabetta II – più amato dai sudditi inglesi. Oggi il figlio di Lady Diana non sembra godere più di tanto consenso popolare, colpa soprattutto della scelta di fare un passo indietro dai doveri reali e di preferire il Canada e gli States come sua seconda casa.

Come impone il nuovo accordo siglato con la regina Elisabetta, Harry e Meghan saranno liberi di condurre una vita da indipendenti dal prossimo primo aprile. Da quel momento non potranno più utilizzare la parola "Royal" nel loro marchio e, pur mantenendo i titoli reali, non potranno più usarli. Fino al 31 marzo, però, il principe Harry dovrà rispettare alcuni impegni istituzionali presi in precedenza con la famiglia reale. Ma proprio nel suo primo incontro pubblico, dopo la prolungata assenza canadese, Harry ha messo la parola fine alla tanto discussa perdita del titolo nobiliare. Dal palco del Travalist a Edimburgo il principe Harry ha chiarito di non volere essere appellato più principe, ma semplicemente Harry.