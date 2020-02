"Morgan e Bugo sereni prima di salire sul palco": spunta il video inedito

Momento di tensione durante l'ultima puntata di CR4 – La Repubblica delle donne, il programma di Rete 4 condotto da Piero Chiambretti. Anche nel salotto più irriverente della televisione italiana, a farla da padrona è stata la querelle tra Morgan e Bugo a Sanremo ma, soprattutto, tutto ciò che è scaturito dopo l'abbandono del palco e la squalifica.

Proprio da quello studio, Iva Zanicchi solo qualche giorno fa aveva avanzato l'ipotesi che potesse essere tutta una messa in scena dei due protagonisti di Sanremo per far parlare di sé. Un'idea che si è ripresentata ieri grazie a un filmato inedito registrato prima dell'exploit sul palco. " Nell’anteprima ho parlato di Morgan e Bugo, sappiamo tutto del dopo e sappiamo che secondo Iva Zanicchi è una finzione, ma non sappiamo niente di cosa è avvenuto prima del litigio. Io ve lo mostro ", ha annunciato Piero Chiambretti, senza specificare a quando risalgano con esattezza quelle immagini.

Nella clip, si vedono Morgan e Bugo a bordo della vettura che li sta conducendo al teatro Ariston e il clima tra loro sembra essere molto tranquillo. Non c'è nulla che lasci presagire un imminente rottura del rapporto di amicizia, tanto che i due intonano alcune strofe di Tenco. Sono immagini mai viste che gettano nuovi interrogativi sulla questione ed è lo stesso Piero Chiambretti a dirsi sorpreso: " Sono immagini che ci lasciano perplessi, prima cantavano insieme e qualche ora dopo… insomma sembra che sia tutto combinato. Il filmato è di un telefonino e a girarlo è stato un gran amico di Morgan, Arturo Artom. "

Arturo Artom è uno degli imprenditori più intraprendenti del Paese, amante dell'arte in ogni sua forma. Nel suo Cenacolo, riunisce a cadenza frequente grandissimi nomi dello spettacolo, della politica, dell'arte e dell'imprenditoria e intavola discussioni che favoriscono la libera circolazione delle idee. Morgan è uno dei suoi ospiti più amati, tanto che nello studio di Chiambretti, Artom non rinuncia a una strenua difesa del suo amico: " Morgan è un genio, quello che è successo a Sanremo è la poesia che vince su tutto. Quegli otto versi saranno ricordati tra 100 anni molto di più dei vestiti di Achille Lauro. In termini storici valgono tutto. " Non è d'accordo Iva Zanicchi, che considera quei versi " volgari e orrendi ", e tanto meno lo è Cristiano Malgioglio. Il paroliere non ci sta e si ribella: " Si dovrebbe vergognare di definire Morgan un genio, non è genio! Beethoven, Mozart quelli sono geni! Genio di che cosa? Allora io canto come Freddy Mercury o Luciano Pavarotti! Ma siamo impazziti? " Malgioglio, inoltre, contesta la scelta di Morgan di devolvere in beneficenza il ricavato di un'asta sul foglio originale nel quale ha trascritto i primi versi della sua versione di Sincero: " Sia serio, dia in beneficenza i soldi che prende per andare in giro nelle diverse trasmissioni. Non è un genio! Ma per favore! "