Christmas World, anche i vip celebrano il Natale

Si è tenuta il 4 dicembre l'inaugurazione di Christmas World, il villaggio di Natale che è stato costruito nel cuore della capitale, all'interno dell'Auditorium Parco della Musica, da sempre sede della Festa del Cinema. Il villaggio - che si dipana su una superficie di circa 25.000 metri quadrati - punta a celebrare le festività natalizie con la costruzione di un mondo che farà la gioia dei più piccoli, ma non mancherà di lasciare anche gli adulti a bocca aperta. Dalla possibilità di fare un viaggio virtuale - con la ricostruzione di monumenti come la Tour Eiffel di Parigi o il Colosseo - a un'ampia pista di pattinaggio che richiama quella del Rockfeller Center di New York, il Christmas World punta a rendere l'esperienza delle Feste piena di colori e magia.

E l'idea non ha lasciato indifferenti nemmeno gli artisti dello spettacolo e del cinema italiano, che hanno deciso di partecipare all'inaugurazone dell'evento. Da Beppe Convertini a Michela Andreozzi - che da poco ha curato la regia della serie Guida Astrologica per cuori infranti - sono stati molti i vip che non hanno perso l'occasione di celebrare l'arrivo di Natale. All'Auditorium è arrivato anche Alvise Rigo, attuale concorrente della sedicesima edizione di Ballando con le stelle che, la scorsa settimana, è stato al centro di una folle polemica insieme a Mara Venier. Al suo fianco c'era la ballerina Tove Villfor, con la quale il bel veneziano condivide il palcoscenico del programma guidato da Milly Carlucci. Tra gli altri ospiti c'erano Vittoria Schisano, Milena Miconi e Marisa La Rosa.

Tuttavia l'ospite più atteso era l'attore turco Can Yaman, che ha partecipato a Christmas World grazie alla sua fondazione Can Yaman for children, che si occupa di raccogliere fondi per aiutare i bambini ricoverati in ospedale, in particolar modo nel repatro di pediatria del Policlinico Umberto I di Roma. All'interno del villaggio di Christmas World, infatti, si troverà un pacco regalo enorme, che i visitatori potranno riempire con offerte libere che serviranno proprio ad acquistare costosi e precisi macchinari utili alle terapie.