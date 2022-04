"Ci schifi", "Ignoranti". Nuova rissa tra Todaro e la Celentano ad Amici

I telespettatori ormai lo hanno capito: tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro non corre buon sangue. I due insegnanti di danza non perdono occasione per punzecchiarsi e litigare sui metodi di insegnamento e sugli allievi della scuola di Amici. E nell'ultima puntata del Serale tra i due sono volate nuove accuse e offese.

La miccia dello scontro si è innescata quando Lorella Cuccarini ha lanciato la sfida alla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, contrapponendo la cantante Sissi alla ballerina Carola. La docente di classico ha subito punzecchiato i colleghi: " Vuol dire che vi rendete conto che lei è molto forte. Mi fa piacere". E Todaro non si è trattenuto: "Noi apprezziamo i vostri allievi, siete voi che schifate i nostri". La Celentano ha ridimensionato l'accusa: "No schifare no, criticare". E l'ex professionista di Ballando ha puntualizzato parlando di "pesantezza ".

Le due allieve si sono esibite al centro dello studio e la discussione sembrava essere conclusa. Ma poco prima del voto dei giudici, Todaro e la Celentano sono tornati a scontrarsi. " Io dico quello che voglio", ha tuonato la nipote di Adriano, mentre Raimondo replicava : "Ma non parlare di noi però" .

E' quando in pista si è esibito Michele, che lo scontro si è riacceso e sono volate le offese. Maria De Filippi e Todaro hanno sottolineato l'ottima prestazione dell'allievo, facendo notare, però, come i suoi passi fossero tutti uguali al classico nonostante la coreografia fosse di moderno. E la Celentano è sbottata: " Siete ignoranti. Ignoranti! Acculturatevi, fate brutta figura". Raimondo ha invitato la collega a mettersi in discussione, accettando le critiche e lei ha replicato: "Ecco ha parlato l'ignoranza. Informati, tu sei un ragazzino. Io sono una professionista e non sbaglio ".