"Ci vuole calma". Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sulla gravidanza

Dopo giorni di indiscrezioni e voci, Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio almeno sui social network. Dopo una lunga assenza fatta di silenzi, la figlia di Michelle Hunziker è riapparsa su Instagram con una storia sibillina, che sembra confermare la sua gravidanza.

" Ci vuole calma ", ha scritto Aurora Ramazzotti pubblicando una sua foto con indosso un cappellino da baseball, sul quale spicca proprio la parola " calma ". Un meme che è stato interpretato in più modi dai suoi follower, ma che porta sempre nella stessa direzione: la sua gravidanza. Secondo qualcuno la figlia di Eros avrebbe invitato i suoi fan a portare pazienza, concedendole il giusto spazio prima di fare il lieto annuncio. Secondo altri, invece, la Ramazzotti avrebbe invitato alla calma tutti coloro che negli ultimi giorni hanno parlato di lei e del bambino, che aspetterebbe dal fidanzato Goffredo Cerza.

Sulle interpretazioni si potrebbe andare avanti all'infinito, ma sul nodo della questione no. Non smentendo lo scoop del settimanale Chi - che per primo ha rivelato del suo stato interessante, parlando addirittura di un test di gravidanza - Aurora Ramazzotti lo ha di fatto confermato. Non è la prima volta, infatti, che si parla di una presunta gravidanza della figlia di Eros e Michelle. Negli scorsi mesi la notizia era circolata con insistenza, ma lei - sempre attraverso Instagram - aveva prontamente smentito anche con video ironici.

Questa volta invece la smentita non è arrivata. Anzi. La 26enne, che è da poco rientrata da una vacanza in barca con gli amici Sara Daniele e Jonathan Kashanian e con il fidanzato Goffredo, è rimasta in silenzio, prendendo addirittura le distanze dai social, dove è sempre molto presente. Su Instagram, intanto, i follower hanno passato al setaccio le sue ultime foto alla ricerca di indizi e le forme rotonde mostrate da Aurora Ramazzotti, dalla pancia al seno cresciuto all'improvviso, hanno scatenato i suoi seguaci, che ancora prima del settimanale Chi - dieci giorni fa - avevano capito tutto. E pensare che inizialmente, la rivista di Signorini aveva attribuito la dolce attesa a Michelle, che invece pochi giorni dopo ha annunciato il definitivo addio a Giovanni Angiolini, svelando involontariamente il segreto della figlia.