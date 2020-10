"Col ca...!". La Ferilli si rifiuta: attimi di tensione a "Tu si que vales"

Serata movimentata a Tu si que vales. Tra bare, carri funebri e riti di magia nera lo show del sabato sera di Canale Cinque ha regalato emozioni forti dai toni dark. A catalizzare l'attenzione del pubblico è stato soprattutto il ritorno di Nebula, l'attrice horror vero e proprio incubo di Sabrina Ferilli. Quest'ultima non ha nascosto di non aver gradito il ritorno in puntata dell'inquietante personaggio e, costretta a partecipare a una gag, si è più volte ribellata.

Ad un anno di distanza dall'esordio in prima serata il personaggio horror di Nebula è tornato a "tormentare" i giudici in studio. Nella passata edizione di Tu si que vales Rudy Zerbi era stato preso letteralmente a schiaffi dall'artista dark, ma a temere maggiormente l'esibizione era stata Sabrina Ferilli. L'attrice romana non ha mai gradito il clima di paura attorno all'esibizione di Nebula che, quest'anno, è tornata però per concentrarsi proprio su di lei. E così in onda si è consumato un vero tira e molla con Sabrina Ferilli che ha più volte provato a sottrarsi alla sceneggiata.

Non appena le luci sono calate e in studio ha fatto la sua comparsa una figurante di Nebula la Ferilli ha lasciato la sua poltrona, rifugiandosi nella postazione dei conduttori insieme a Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni. C'è voluto l'intervento di Maria De Filippi per riportarla al suo posto, invitandola a superare le sue angosce, ma scatenando la sua reazione inaspettata: " Ma che 'affronta le tue paure'! Ma fatti i ca**i tua Maria. Che so' arrivata a questa età senza affrontarle le paure.... ".