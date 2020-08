Lo choc della moglie di Facchinetti dopo aver visto i ladri: "Girava con un coltello in mano"

Hanno fatto molto clamore le parole di Francesco Facchinetti, che due giorni fa sui social ha anticipato il contenuto della puntata di The Facchinettis, la docu-fiction incentrata sulla vita della sua famiglia. L'imprenditore ha raccontato del giorno in cui i ladri hanno fatto irruzione nella sua villa di Mariano Comense, in provincia di Como. Senza buonismi e senza filtri, come da sempre è abituato a fare, Francesco Facchinetti ha raccontato, ma soprattutto mostrato, la sua reazione a quella violazione. Non ha nascosto di aver armato le pistole e di averne consegnata una anche a sua moglie.

fare fuori

Ci studiavano da giorno, perché sapevano esattamente cosa fare, dove andare e cosa prendere

Le sue parole hanno aperto un profondo dibattito online, perché Francesco Facchinetti ha ammesso di essere pronto a "" chiunquela vita della sua famiglia entrando nella sua proprietà. Ha aperto un'annosa questione nella trama sociale, politica ed etica del Paese ma tra le poche critiche per il suo ragionamento ha ricevuto anche molti apprezzamenti da parte di chi la pensa esattamente come lui. Nel corso della serata sono state mostrate parti inedite dei filmati di sorveglianza delle telecamere a infrarossi dislocate in tutti i punti strategici della casa. Come sottolinea lo stesso Francesco Facchinetti, i malviventi entrati nel suo appartamento sonoe parlano francese, anche se non è chiara la loro provenienza. Il furto si è consumato in circa un minuto e, come spesso accade, i ladri hanno portato via la refurtiva nascondendola all'interno di un cuscino. "", ha ammesso l'imprenditore.

Andati via i ladri, Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma sono usciti dalla panic room per constatare i danni e l'entità del furto. Nelle immagini dell'impianto di sorveglianza si vede Wilma Faissol che si aggira per la sala impugnando un grosso. La donna sembra in uno stato dimentre controlla l'ambiente sotto lo sguardo vigile della telecamera che pochi minuti prima aveva ripreso i ladri. Francesco Facchinetti ha rivelato che la donna per una settimana non è riuscita a dormire per lo spavento e che a causa del trauma per diverso tempo vomitava tutto quello che mangiava.

Fortunatamente ora Wilma Faissol sta molto meglio, i fatti sono accaduti diversi mesi fa e la donna è riuscita a superare lo choc. Sono stati tantissimi i messaggi di solidarietà ricevuti da Francesco Facchinetti e da sua moglie in queste ore da parte di chi si sente empaticamente vicino alla coppia per aver vissuto un'esperienza simile.