Commenti sconci durante la sua diretta, Alessia Marcuzzi è una furia: "Orrore totale, sono sconvolta e mi scuso"

L'ultima diretta Instagram realizzata da Alessia Marcuzzi avrebbe dovuto parlare di consigli di bellezza, ma ben presto si è trasformata in una vera e propria gara al commento più stupido e indecente. Durante la live organizzata dalla popolare conduttrice, infatti, in diretta sono arrivati una serie di messaggi sconci, che hanno messo in imbarazzo non solo le ospiti della conduttrice ma anche la stessa Marcuzzi.

Delusa e profondamente colpita dall'atteggiamento dissacrante di alcuni utenti, Alessia Marcuzzi ha affidato - sempre ai social network - un duro sfogo contro coloro che si sono divertiti a disturbare la diretta. Nelle storie del suo account personale Instagram, Alessia Marcuzzi è apparsa visibilmente sconcertata dalla situazione, costretta a giustificarsi - suo malgrado - con le fan e le ospiti per quanto accaduto: " Sono sconvolta per questi uomini piccoli così, che scrivono commenti indecenti a delle persone che lavorano seriamente. Io mi sono sentita in imbarazzo totale per loro e lo voglio dire pubblicamente. Chiedo scusa alle mie tre ospiti perché sono stata io a invitarle in diretta per parlare dei miei prodotti e non pensavo che questo potesse succedere ".

A far infuriare Alessia Marcuzzi, oltre alla mancanza di rispetto, sono stati soprattutto i commenti e le frasi volgari rivolte a lei e alle altre tre donne in collegamento: " Ci sono stati dei commenti così brutti, così maleducati, sgradevoli e indecenti che davvero vorrei che la polizia postale facesse qualcosa per identificare queste persone ". La conduttrice, che di recente è finita al centro dei pettegolezzi per una presunta crisi matrimoniale con il marito Paolo - ha poi proseguito: " Io sono abituata, me lo dicono sempre e ormai non ci faccio più caso. Ma con delle persone che non fanno il mio stesso lavoro e non sono abituate....voi vi permettete di fare questi commenti? Come vi permettete di scrivere quelle cose indecenti con quella leggerezza e cattiveria che io... sono indignata ".

Non è la prima volta che succede e non sarà neppure l'ultima, come ha sottolineato la stessa Marcuzzi, ma questa volta la misura è stata colma e la conduttrice ha deciso di esporsi pubblicamente per denunciare una situazione ormai insostenibile: " Quello che succede nel mondo rispetto alle donne è fuori da ogni logica e questa è la prova di quello che succede sempre. Orrore totale ".