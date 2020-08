Il compleanno di Madonna in Giamaica: niente mascherine e tanta marijuana

La vita di Madonna, 62 anni compiuti domenica 16 agosto 2020, è da sempre all'insegna della provocazione e degli scandali. Libera e sfrenata, la popstar ha spento le candeline organizzando una particolare festa di compleanno in Giamaica.

Le foto e i video del party postati su Instagram non potevano che far discutere: nelle immagini apparse sui social, Veronica Louise Ciccone e i suoi invitati (tra i quali spiccano i DJ e producer Diplo e Tracy Young) non indossano le mascherine né rispettano il distanziamento sociale.

Eppure Madonna, censurata da Instagram per aver pubblicato un video in cui si sostiene che la cura contro il Covid è l'idrossiclorochina, ha recentemente ammesso di aver contratto il coronavirus. Non solo: ha confessato di aver perso tre persone a lei care – il cugino, il fratello della sua guardia del corpo e il collaboratore Orlando Puerta – nell'arco di una sola giornata.

L'antidoto della regina del pop, guardando gli scatti che arrivano sul web, sembrerebbe essere la cannabis. Madonna si è fatta fotografare con uno spinello tra le labbra e con un piatto pieno di marijuana e cartine. "Welcome to Jamaica", scrive la cantante.

Il compleanno di Madonna fa litigare i fan

Una festa di compleanno del genere ha fatto subito il pieno di critiche. I post della popstar hanno macinato milioni di visualizzazioni e commenti, tra i quali molti di sdegno e irritazione: "Viaggiare al tempo del coronavirus? In aereo privato? Non va bene per l'ambiente. Non avete il sole e il mare dove vivete?", "Nessuno viaggia in questo momento, tranne i bianchi privilegiati e i ricchi...", "Sembra proprio che tu eviti i rischi in questo periodo di corona... Ben fatto".

Altri utenti, invece, hanno accolto con entusiasmo le immagini del compleanno della neo 62enne, festeggiato lontano dalle mura di casa: "Che donna", "Vorrei essere in quell'assembramento!", "A volte mi dico: 'Amo Madonna'. Poi vedo foto come queste e ricordo perché la amo da morire".

Nel video dal party giamaicano, Madonna appare con il nuovo fidanzato Ahlamalik Williams, il ballerino 26enne (nome d'arte "Skitzo") con il quale fa coppia dal 2019. Insieme ai due, ci sono anche gli altri componenti e coreografi della sua compagnia: Loic Mabanza, Sasha Mallory, Marvin Gofin, Sierra Herrera, Baylie Olsen e l'italiano Daniele Sibilli, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Non potevano mancare nemmeno David Banda, il figlio di 15 anni che l'ex material girl ha adottato nel 2006 con l'allora marito Guy Ritchie, e Mercy James, la 14enne adottata in Malawi l'anno successivo.