Madonna in topless a 61 anni (e con le stampelle)

Ad agosto compirà 62 anni, ma è proprio il caso di dire che Madonna “ barcolla ma non molla ” per usare un vecchio adagio che in questo caso è perfettamente aderente sia al personaggio sia al momento che sta vivendo. “ Everyone has a Crutch ” (Tutti hanno una stampella), ha scritto sul suo profilo Istagram fotografandosi in topless con appunto una stampella con cui si sorregge dopo l’intervento al ginocchio.

Un’operazione necessaria dopo una serie di lesioni che la popstar mondiale si era procurata durante i suoi innumerevoli tour sold out, tanto da dover cancellare, e non con poche polemiche, parecchie date del suo ultimo concerto “ Madame X Tour ”. Ma lei, giusto per legarci alla frase con cui abbiamo aperto, "non molla" ed invece di nascondersi al pubblico per passare una tranquilla convalescenza, come ci ha abituato, ha fatto l’esatto contrario. Si è fatta un selfie in bagno in cui non soltanto ha mostrato la stampella ma anche il suo generoso topless che ha mandato in visibilio i fan e che in pochissime ore ha fatto il pieno di like e di commenti da parte di tanti dei suoi seguaci.

Di certo non è una stampella che può fermare questo vulcano di donna che a 61 anni mostra un fisico invidiabile. Un vulcano che non ha fermato neanche il Covid. Anzi, è ancora presente il suo post in cui scrisse di essere risultata positiva agli anticorpi del Covid e di aver deciso di “ fare un lungo viaggio per respirare l’aria COVID-19 ”.