La confessione choc di Francesca De André: "Ho subito una grave aggressione"

" Sono stata costretta a sparire per le mie condizioni tragiche psicofisiche ". Sono parole forti quelle utilizzate da Francesca De André, nipote del cantautore Fabrizio, per raccontare quanto vissuto negli scorsi giorni. L'ex gieffina ha scelto il web per parlare del suo dramma e cercare sostegno nei suoi fan.

Dal 18 aprile la De André non pubblicava contenuti sui suoi canali social. Una "sparizione" che aveva destato preoccupazione tra i suoi follower abituati a vederla condividere foto e video della sua quotidianità. Poi con due messaggi su Instagram carichi di dolore ha raccontato il suo dramma senza però entrare nel dettaglio di quanto vissuto. " Ho subito una grave aggressione, violenza fisica, della quale non sono ancora in condizioni di parlare. Non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ora non oltre questo perché non me la sento). Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto ".

Il messaggio pubblicato nelle Storie del suo profilo non ha chiarito le dinamiche dell'aggressione denunciata da Francesca De André. L'ex gieffina toscana ha preferito prendersi un po' di tempo prima di rivelare quanto vissuto, ma intanto ha cercato il sostegno dei suoi seguaci per cercare di reagire a una situazione psicologica, che lei ha definito " tragica ". La modella e influencer con un altro messaggio ha ringraziato i follower per i messaggi di affetto ricevuti, ma si è anche difesa da chi la accusa di voler sfruttare un momento difficile per cercare visibilità. " Non c'è dietro nessuna strategia legata a nulla, men che meno all'attirare attenzione e curiosità. Ho voluto portare rispetto ai miei followers spiegando in modo accennato la mia assenza ", ha chiarito lei.