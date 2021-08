La nipote della regina Elisabetta tradita dal marito?

La notizia che nessuno avrebbe mai pensato di leggere sta facendo il giro del web. Il marito della principessa Eugenia, Jack Brooksbank, è stato paparazzato in vacanza a Capri in atteggiamenti non proprio morigerati. Prima di fare ipotesi scottanti e parlare di presunte corna, però, ripercorriamo le tappe di questa storia non ancora del tutto chiara, ma che potrebbe causare nuovi grattacapi alla regina Elisabetta.

Scandalo in mare aperto

Jack Brooksbank è sposato con la principessa Eugenia dal 12 ottobre 2018 ed è papà del piccolo August dal 9 febbraio 2021. Una famiglia, quella della nipote della regina Elisabetta, in apparenza perfetta, giovane e felice. Fino all’arrivo dei paparazzi. L’ultimo weekend di luglio il marito della principessa si trovava nella splendida Capri per lavoro, almeno stando alla versione ufficiale. Doveva, infatti, presenziare a un evento di beneficenza, L’Unicef Summer Gala, il cui sponsor è il brand per cui lavora come ambassador, ovvero Casamigos, l’azienda produttrice di Tequila fondata da George Clooney e dal marito di Cindy Crawford, Rande Gerber.

Fuori dall’orario di lavoro, però, pare che Jack Brooksbank si sia concesso una mini vacanza fin troppo rilassata. I paparazzi lo hanno seguito e fotografato mentre si trovava su uno yacht, in mare aperto, con due modelle, Maria Buccellati ed Erica Pelosini e laex editor di Glamour, ora Global Director del marchio Casamigos, Rachel Zalis. Fin qui non ci sarebbe troppo da ridire. In fondo queste signore conoscono il marito di Eugenia per motivi professionali. Il problema è l’atteggiamento che Brooksbank e le colleghe mostrerebbero negli scatti. Un’intimità forse un po’ troppo ostentata (alla faccia del distanziamento sociale) e oltre il limite di ciò che potremmo definire accettabile.

Le ragazze, poi, sono in topless e Brooksbank a torso nudo. Certo le foto che stanno circolando in rete non sarebbero la prova di un tradimento vero e proprio. Sembrano dirci tutto, ma per la verità non raccontano un bel niente (o quasi). Dobbiamo andarci piano nell’assegnare colpe e nel dare giudizi. L’equivoco non è affatto un rischio remoto. Il Daily Mail, invece, non pare essere intenzionato a guardare la faccenda da una prospettiva diversa e, rivolto a Brooksbank, titola: “Buona fortuna per quando dovrai spiegare queste foto a Eugenia” , rincarando la dose quando sostiene che il marito della principessa stia “spacciando per lavoro” ciò che, al contrario, è solo un lussuoso momento di vacanza e dolce far niente.

In realtà, stavolta, c’è la speranza che la regina Elisabetta non debba preoccuparsi per un nuovo scandalo famigliare. Forse Brooksbank ha solo un po’ esagerato, interpretando in modo troppo spensierato il ruolo dell’amico. Magari ha ragione Cosmopolitan, quando scrive: “…Una manciata di foto in cui Jack Brooksbank non fa nulla di troppo compromettente se non mostrarsi molto, molto amichevole…”.

Questione di corna?

Cosa penserà la nipote della regina Elisabetta di tutta questa storia? Probabilmente non lo sapremo mai, a meno che non scoppi un pandemonio a corte che trascini la coppia sull’orlo della separazione. In effetti, se ci limitiamo a guardare le foto e a leggere i resoconti dei tabloid, il danno sembra ormai fatto. Tuttavia, come spesso accade in situazioni come questa, non vi è certezza. Non una prova, solo una che sia inconfutabile. Potremmo dire che il comportamento delle persone a bordo dello yacht sia di dubbio gusto, ma al di là delle presunte corna tutte da dimostrare. Un errore grossolano ed evitabile. Eppure non basta a fare del marito di Eugenia un traditore. Finché la faccenda non sarà chiarita, il dubbio deve rimanere il nostro alleato formidabile.