Coronavirus, l'allarme di Fabio Volo: "Una settimana senza incassi farà morire i negozi"

Fabio Volo non è tipo da mandarle a dire. Tutti ricorderanno la recente polemica innescatasi dopo le sue parole, in diretta dal suo programma di Radio Deejay, dove si era scagliato contro Salvini e il famoso gesto della citofonata al presunto spacciatore. Oggi Volo è tornato a parlare in modo schietto e diretto ma questa volta dell’emergenza sanitaria da coronavirus, che da giorni domina la cronaca italiana.

" Sono ore che cerco di capire: sono io che sono incosciente o qualcuno si è fatto prendere dal panico? Speriamo vada tutto bene!!!! ”, ha scritto nelle scorse ore Fabio Volo sul suo profilo Instagram. Lo scrittore e conduttore bresciano ha però espresso tutto il suo reale timore – e non per il coronavirus in sé – durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo film Disney/Pixar "Onward – Oltre la magia", dove Volo è doppiatore. Davanti alla stampa e al pubblico presente in sala Volo, come riporta l’Ansa, ha inizialmente scherzato sull’emergenza, tirando addirittura fuori dalla tasca un flacone di gel disinfettante per pulirsi le mani: " Io vengo dal focolaio, sono il vostro paziente zero ".