Cosa c'è tra Dayane e Rosalinda? La rivelazione di Malgioglio: "Le ho viste baciarsi"

Cosa c'è davvero tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco? Qualcuno nel loro rapporto vede un amore omosessuale che le due ragazze non hanno ancora del tutto assimilato. Altri ci vedono solo un gioco di strategie da parte di entrambe, che in questo modo cercano di attirare l'attenzione del pubblico. Questi ultimi giorni sono stati particolarmente intensi per la loro relazione, a causa di un avvicinamento di Dayane a Sonia Lorenzini, nuova entrata. Rosalinda si è sentita messa da parte e ha reagito con quella che è stata a tutti gli effetti una scenata di gelosia: "Mi sono sentita un giocattolo vecchio e abbandonato". Il sentimento provato verso Dayane, una gelosia così forte, ha fatto confessare a Rosalinda di essere probabilmente innamorata della sua amica, perché per lei "non esiste distinzione tra amore e amicizia". Alfonso Signorini ha così deciso di metterle a confronto.

" È difficile dire cosa sia per me Dayane. C'è un affetto che non ho mai provato per un'amica, anche un po' morboso. Mi sono sentita trascurata perché lei aveva attenzii verso i nuovi arrivati e ha chiesto a lei di fare cose che chiedeva a me e io ne ho sofferto ", ha detto Rosalinda dopo aver visto le immagini della settimana con Dayane, prima di parlare direttamente con la sua amica. " È un momento importante quando la sera vado a dormire con lei, il più bello della giornata ", ha confidato Rosalinda prima di confrontarsi con Dayane. La brasiliana si è scusata con Adua per essere stata distante da lei nei giorni scorsi e le due si sono promesse di non rovinare la loro amicizia per piccole incomprensioni. " Innamorata è una parolona. Io la amo tantissimo, è un amore che non ho mai provato con un'amica. Due donne possono volersi bene, forse perché mi manca tanto mia figlia ", ha commentato Dayane Mello.