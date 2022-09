"Cosa devo rispondere?". La gaffe di Cristina Marino dopo l'annuncio

Quando si è troppo attenti alla propria privacy, poi si rischia di incappare nell'antipatia. Soprattutto quando di mezzo c'è un annuncio ufficiale. E il popolo del web in questi casi non perdona. Quello che sta succedendo nelle ultime ore a Cristina Marino ne è la conferma.

Prima di sbarcare al Lido di Venezia per presenziare alla 79esima Mostra internazionale d'arte cinematografica, l'attrice e il marito, Luca Argentero, hanno deciso di annunciare l'arrivo del loro secondo figlio. " Io, te, Nina e una nuova luce… ", hanno scritto sui rispettivi profili Instagram, condividendo uno scatto al mare, insieme alla primogenita Nina, nel quale Cristina Marino mostra le prime rotondità dovute alla gravidanza.

La notizia è rimbalzata su tutti i siti di informazione, approdando anche sul red carpet di Venezia, dove Argentero e la moglie hanno sfilato nelle scorse ore. Inevitabile per i giornalisti, dunque, indagare sulla dolce attesa e fare domande per placare la curiosità dei fan dell'attore protagonista della serie di successo "Doc - Nelle tue mani". Ma durante una breve intervista realizzata dal settimanale Gente per i follower di Instagram, Cristina Marino si è resa protagonista di una gaffe, che l'ha fatta apparire "antipatica" agli occhi della maggior parte degli utenti social.

Nel video l'intervistatrice chiede ai due attori se sono emozionati per il red carpet e la Marino confessa: " Per me è la prima volta e sì, sono emozionata". Un "battesimo" lo definisce il compagno, mentre la voce fuori campo si congratula con loro per il super annuncio della gravidanza. Ma l'attrice sempra cadere dalle nuvole. "Eh... cosa devo rispondere?" chiede, rivolgendo uno sguardo sorpreso e dubbioso verso Luca Argentero. "Sì", le suggerisce lui e a quel punto la Marino ripiega su un ironico: " Ah sì! Abbiamo dato l'annuncio" .