Luca Argentero litiga con i paparazzi: "Difendo i miei figli"

Luca Argentero è finito di nuovo al centro del gossip e non per il secondo figlio o un nuovo progetto al cinema. L'attore sarebbe stato protagonista di una brutta lite con alcuni paparazzi fuori da un ristorante di Forte dei Marmi, dove si trova in vacanza con la moglie, Cristina Marino, e la figlia Nina Speranza, 2 anni.

L'episodio, al quale avrebbero assistito alcuni passanti e clienti del locale, è stato raccontato - e documentato con foto - dal settimanale Vero, come riportano molti siti di informazione. La rivista riferisce di uno scontro avvenuto tra l'attore e alcuni fotografi appostati fuori dal locale, dove Argentero e la sua famiglia stavano cenando. Accortosi della loro presenza, il protagonista di "Doc - Nelle tue mani" avrebbe chiesto ai curiosi muniti di macchine fotografiche di allontanarsi, ma quando si è accorto che gli obiettivi erano ancora puntati sul suo tavolo si sarebbe alzato e sarebbe uscito dal locale per parlare faccia a faccia con i paparazzi.

" Voleva difendere la famiglia dagli obiettivi indiscreti ", riferisce il settimanale Vero, chiarendo che i toni della lite sono stati accesi, ma che l'episodio non è degenerato come era successo invece sei anni fa. Non è la prima volta, infatti, che Luca Argentero si scontra con i fotografi, che lo seguono per immortalarlo in un raro momento della sua vita privata. L'attore, da sempre riservato e attento a tutelare la privacy della compagna e della figlia piccola, già nel 2016 aveva avuto un acceso diverbio con i paparazzi. Aveva addirittura inseguito uno di loro, arrivando quasi alle mani con quest'ultimo. La scena fu ripresa da un collega del paparazzo e Luca Argentero fu costretto a giustificarsi per l'accaduto, accusando i fotografi di stalking.

In questa occasione Argentero sarebbe riuscito a mantenersi sul filo della legalità senza però concedere spazio ai curiosi, riuscendo ad allontanarli dal locale. A fare scattare l'attore sulla difensiva sarebbe stato l'interesse dei fotografi verso la figlia di 2 anni. Lui e Cristina Marino raramente mostrano la piccola in volto sui social e tanto meno vogliono che finisca sui giornali come era già accaduto due anni fa, quando il viso della piccola finì su Oggi senza il loro consenso. Un episodio che fece infuriare la coppia. Ma c'è anche chi è pronto a scommettere che Luca voglia mantenere il riserbo sulla possibile seconda gravidanza della moglie.