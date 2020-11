Nina Moric spara a zero contro Corona: "È sposato con una donna di 50 anni"

Mentre Fabrizio Corona si trova a fare i conti (legalmente) con alcune presunte dichiarazioni su Alberto Genovese e un famoso chef, Nina Moric è passata al contrattacco. L'ex compagna del re dei paparazzi è apparsa sui social network per rilasciare pesanti dichiarazioni sull'ex marito e che promettono di fare scalpore.

L'uscita del nuovo libro di Fabrizio Corona sta facendo discutere da settimane. Per promuovere il suo ultimo lavoro editoriale l'ex re dei paparazzi è apparso in numerose trasmissioni, ma l'ultima partecipazione su La7 ha aperto un vero e proprio caso (finito con diffide e querele). Nella questione è entrata a gamba tesa anche Nina Moric che - senza entrare troppo nel dettaglio della questione - ha lanciato un paio di stoccate all'ex: " Io non ho follower, ho solo hater per colpa di qualcuno che mi ha infamato e che ora sta infamando tutta l'Italia ".

Da mesi tra Nina Moric e Fabrizio Corona è in corso una vera e propria. La coppia sembrava aver ritrovato una sorta di equilibrio per il bene del loro figlio, Carlos Maria, ma dopo il diciottesimo compleanno di quest'ultimo tra loro è scoppiato di nuovo l'odio. Tra accuse e minacce , scandali e provocazioni spesso finite in diretta televisiva, i due sono tornati ai ferri corti. Le ultime frasi pronunciate dalla Moric sul web riassumono il clima diche c'è tra i due. La dichiarazione al vetriolo rilasciata sulla sua pagina Instagram dalla modella croata non è stato, però, l'unico affondo contro Fabrizio Corona.