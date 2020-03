Covid-19, la famiglia reale corre ai ripari: ​chiusi i siti reali, rinviati gli Invictus Games

Il coronavirus ha travolto il Regno Unito e la famiglia reale. La rapida escalation di casi e morti da Covid-19 in Gran Bretagna ha imposto un duro dietrofront al governo e ai reali che, dopo un primo momento di incertezza, oggi hanno intrapreso la via del rigore. Chiusi al pubblico il Castello di Windsor, il Palazzo di Holyroodhouse, il Royal Mews, le Queen's Galleries a Londra e Edimburgo e tutti i negozi della Royal Collection Trust. Lo stop, in vigore da sabato 21 marzo, è stato stabilito per la sicurezza dei dipendenti e dei visitatori in questo delicato momento di emergenza sanitaria.

Non si tratta però dell’unica misura restrittiva voluta dalla famiglia reale. A poche ore di distanza dalla decisione di trasferire la regina Elisabetta II, 93 anni, e il consorte, il principe Filippo, 98 anni, dal centro di Londa al più defilato castello di Windsor in via precauzionale, altri impegni istituzionali sono stati cancellati. La visita di stato dell'imperatore e dell'imperatrice del Giappone è stata posticipata, come il viaggio in Bosnia e Albania del principe Carlo e Camilla. Per quest’ultimi sarebbe già scattata l’allerta, visto l’incontro avuto con il principe Alberto di Monaco (risultato positivo al coronavirus) lo scorso 10 marzo.

Il crescente numero di casi di coronavirus in Gran Bretagna ha imposto uno stop improvviso anche ad alcuni eventi organizzati dalla corona per i prossimi mesi. Il principe Harry ha ufficializzato, con un video pubblicato sui social, che gli Invictus Games saranno posticipati a data da destinarsi. Impossibile organizzarli e garantire la sicurezza di pubblico e atleti in gara. Anche il matrimonio di Beatrice di York è oggi a rischio. Dopo l’annuncio della cancellazione del ricevimento reale nei giardini di Buckingham Palace, la coppia sarebbe pronta a posticipare le nozze.