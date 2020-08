Un bacio rivela il nuovo amore: ecco chi è la "fiamma" di Belen

Un nuovo bacio di Belen Rodriguez infiamma il gossip nostrano. Erano i primi giorni di luglio quando veniva confermato il flirt tra l'argentina e Gianmaria Antinolfi, il bellissimo imprenditore napoletano con il quale la showgirl si è intrattenuta per qualche settimana, partecipando alla sua festa di compleanno e sfrecciando a bordo di lussuose barche nell'arcipelago del Golfo di Napoli. Nei giorni e nei luoghi in cui Belen ha deciso di venire allo scoperto con Antinolfi erano presenti anche il suo ex marito e Alessia Marcuzzi, trascinata in questo gossip come presunto motivo della separazione dei due. Anche per questo motivo in molti hanno pensato che si potesse trattare solo di un modo per far ingelosire De Martino e, in qualche modo, vendicarsi di lui.

Gianmaria Antinolfi ha fatto un'altra breve comparsa accanto a Belen a Ibiza per poi sparire definitivamente dai radar . L'argentina ha continuato la sua vacanza con gli amici e con il figlio, stanziando prevalentemente sull'isola spagnola. Ed è qui che ai primi di agosto è arrivato, giovane hairstylist noto agli ambienti vip. È arrivato a Ibiza con un amico e conosce Belen grazie all'amicizia con Patrizia Griffini, grandissima amica dell'argentina da ormai molti anni. In Spagna pare sia scoppiata la passione, perché di amore non si può parlare, tra Belen e Antonino.

I segugi del web, ovvero gli utenti dei social, sono sempre molto attenti a ogni piccolo dettaglio e già prima dei media tradizionali avevano captato l'intesa tra i due, cogliendo alcuni elementi strategi dell'attività social e delle interazioni tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese . Ora, sul settimanale Vero, ecco la prova del loro flirt, quella che si potrebbe definire la pistola fumante. Anche in questo caso si tratta di unin copertina che sancirebbe l'avvio di una nuova storia. Tutavia, pare che il bacio sia antecedente alla vacanza a Ibiza, ma risalga a una serata con amici a Milano. Ovviamente al momento non è altro che un, una passione che i due hanno scoperto durante la vacanza, e non è certo possibile prevedere da ora se continuerà anche quando i due torneranno a Milano.

Un elemento, però, è certo: Antonino Spinalbanese somiglia in maniera pericolosa ad, ex dell'argentina. Su questo lato, Belen Rodriguez appare piuttosto coerente. Lui, però, non corre in moto e non è mai stato sotto i riflettori dello spettacolo, anche se quel mondo lo conosce molto bene. Lavora come hairstylist in uno dei saloni più rinomati di Milano, nel centralissimo Corso Garibaldi, frequentato dai personaggi più in vista della tv e della moda. Muscoloso, giovane (ha 25 anni) e discreto, Spinalbane sembra abbia le carte giuste per stare al fianco di Belen. Durante la vacanza a Ibiza non sono mai stati separati, se non un giorno. L'unica volta che Antonino non è stato al fianco di Belen è stato quando nella villa è arrivato Stefano De Martino per prendere Santiago.