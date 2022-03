"Se la corteggiano torna": la frecciata della Volpe alla moglie di Bonolis

Il Grande fratello vip è alle battute finali ma la tensione tra le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, non accenna a diminuire. Le recenti dichiarazioni fatte dalla moglie di Bonolis sull'addio al reality hanno stuzzicato la collega, che a Casa Chi ha detto la sua sul tema e le frecciate non sono mancate.

Attraverso le pagine del settimanale Chi, Sonia Bruganelli ha annunciato di volere passare il testimone di opinionista ad altri. La moglie di Bonolis si è detta soddisfatta dell'esperienza, ma ha declinato l'offerta di un bis. " Il Grande Fratello è un format che fa cambiare ogni tipo di emozione. Ti avvolge e ti travolge. Sono felice di aver fatto parte di questa strada. Ma posso annunciare che il prossimo anno non ci sarò ", ha dichiarato la Bruganelli a Chi poche settimane fa.

All'addio non crede Adriana Volpe, che ha ironizzato sulle dichiarazioni rilasciate dalla collega durante una diretta social su Casa Chi: " Sonia mette le mani avanti e ti dice: 'Non lo faccio più il prossimo anno'. Ma bisognerebbe vedere i sottotitoli: 'Però se mi corteggiate io ritorno su quella poltrona'". Tutto da vedere dunque e l'opinionista ha lanciato l'ennesima frecciata alla Bruganelli: "Mette la mani avanti così in caso dovesse esserci un cambio di poltrone lei può dire: 'Io sono andata via, non mi hanno sostituito con qualcun altro' ".